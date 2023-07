Tenniscracks starten in die zweite heiße Saisonphase

Bottrop. Der Bottroper Oldie Cup wird diesmal beim TC Waldfriede ausgetragen. Für das Traditions-Doppelturnier haben 60 Spielerinnen und Spieler gemeldet.

Mit dem Oldie-Cup starten die Bottroper Tennis-Senioren am Donnerstag nach den Medenspielen in die zweite heiße Phase der Saison. Für das Traditions-Doppelturnier, das in diesem Jahr erstmals beim TC Waldfriede stattfindet, haben 60 Spielerinnen und Spieler der Altersklassen Damen Ü50 und Herren Ü60/70 gemeldet.

Stimmungsvoll wurde es bereits bei der gut besuchten Auftaktveranstaltung mit Auslosung am Montagabend im Clubheim an der Herderstraße. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Einladung des Sponsors der Dekra gefolgt. Bei Freigetränken und Currywurst wurden wertvolle Informationen zum Turnierablauf gegeben und nach der Veröffentlichung der Gruppen und der ersten Termine klang der Abend bei netten Gesprächen aus.

„Genau auf diese schöne Stimmung freuen wir uns auch an den kommenden Tagen bei uns auf der Anlage, wenn die ersten Spiele stattfinden“, blickt Sportwartin Stefanie Lindemann auf das bevorstehende Turnier, das bis zum 14. Juli beim TC Waldfriede stattfindet. Dann bleibt auch genug Zeit, um die erfolgreichen Medenspiele in den Seniorenkonkurrenzen zu bilanzieren. Die Herren 65 des TC Blau-Gelb Eigen feierten den Aufstieg in die 1. Verbandsliga. Ein Überblick über die Ergebnisse in den Ligen:

Herren 65

Die Herren 65 des TC Blau-Gelb Eigen feierten die Rückkehr in die 1. Verbandsliga. Mit Martin Evers, Dietmar Stratmann und Miguel Martin Pelegrina an den Spitzenpositionen war der Auswahl vom Schlagenholt nicht beizukommen. Denn auch Doppelspezialist Johannes Middeweg und Klaus Peter Galla ließen nichts anbrennen, sodass am Ende die makellose Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen stand.

Mit einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage beendete die neuformierte Mannschaft des TC Heide die Saison auf Platz drei in der Parallelgruppe. Dem Aufsteiger des Rheydter TV trotzten sie sogar ein Remis ab. Der TC Waldhof landete in seiner Gruppe ebenfalls auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit zwei Siegen und zwei Remis verpassten sie nur knapp den durchaus möglichen Aufstieg.

Herren 70

In der 2. Verbandsliga der Herren 70 verabschiedete sich der TC Waldfriede als Zweitplatzierter in die Sommerferien. Im August haben Dieter Mathiszik und seine Teamkollegen noch die Chance, gegen Klosterhardt und Goch den Aufstieg perfekt zu machen. In der Bezirksliga verpasste der TC VfB Kirchhellen denkbar knapp den Meistertitel. Zwar gelang ein 3:3-Remis gegen den Aufsteiger des ETB Schwarz-Weiß, doch eine knappe 2:4-Niederlage am letzten Spieltag gegen den Werdener TB verhinderte den Sprung auf die Spitzenposition.

In der Bezirksklasse A waren gleich zwei Bottroper Teams vertreten. Als Vierter und Fünfter schlossen der TC Bottrop und der TC Rot-Weiß Bottrop die Saison in der 7er-Gruppe mit viel Spielpraxis ab.

Herren 75

Bei den Herren 75 schloss der TC Waldfriede die Doppelrunde in der 1. Verbandsliga als Vizemeister ab. Lediglich dem Spielverein Neukirchen mussten sich die Fuhlenbrocker geschlagen geben, die übrigen drei Begegnungen endeten erfolgreich.

Damen 60

Die Damen 60 des TC Eigen-Stadtwald spielten eine solide Runde in der 1. Verbandsliga. Gegen den Absteiger des Netzballvereins aus Velbert gelang ein 6:0-Erfolg, dazu gesellten sich zwei Punkteteilungen gegen den TC Venn und den TC 77 Düsseldorf. In der Endabrechnung bedeutete das den vierten Tabellenplatz.

Damen 65

Als Dritter in der 1. Verbandsliga schlossen die Damen 65 des TC Feldhausen die Saison ab. Dabei bezwangen sie als einziges Team der Liga sogar den Aufsteiger des TC Gerresheim, ließen in den weiteren Begegnungen dagegen Punkte liegen, sodass es letztlich nicht zur Rückkehr in die Niederrheinliga reichte.

Die Damen 65 des TC Eigen-Stadtwald nahmen derweil erstmals an der Doppelrunde teil und spielten in der 2. Verbandsliga eine gute Rolle. Drei Siege und zwei Niederlagen bedeuteten am Ende den dritten Rang. Die Auswahl des TC Blau-Gelb Eigen spielte in der Niederrheinliga eine Hin- und eine Rückrunde, kam aber nicht über zwei Unentschieden hinaus. „Die Liga war in diesem Jahr eine Nummer zu groß für uns, aber wir nehmen das sportlich und freuen uns auf die 1. Verbandsliga im kommenden Jahr“, so Altmeisterin Renate Czekalla.

