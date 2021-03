Teams des JC 66 Bottrop peilen die Halbfinals an

Bottrop. Die Hauptrunde der Ele Team-Challenge Online geht in die entscheidende Phase. Die Bottroper Teams liegen noch aussichtsreich im Rennen.

Die Hauptrunde der Ele-Team-Challenge Online (ETCO) steht vor dem Abschluss. Drei von fünf Vorrundenkämpfen sind bereits ausgetragen worden und im Laufe dieser Woche finden die vierten Begegnungen statt. Beide Teams des ausrichtenden JC 66 Bottrop stehen momentan auf Tabellenplatz drei, der die Qualifikation für das Halbfinale bedeuten würde.

JC 66 Bottrop peilt Halbfinals an

„Die Halbfinals sind unser großes Ziel. Alles, was danach noch kommt, wäre eine Zugabe“, sind sich Hannah Karrasch (U15-Betreuerin) und Sven Helbing (Betreuer des U13-Teams) einig. „Unsere Kids geben bei jedem Training Vollgas. Da wir uns auch in kleinen Gruppen wieder im Freien treffen durften, hatten wir sogar noch eine zusätzliche Trainingseinheit. Es tat gut, sich endlich mal wieder live zu sehen. Jeder wusste es zu schätzen, dass es wieder ein Stückchen Gemeinsamkeit gab“, so Helbing.

Am Donnerstag, 25. März trifft das Bottroper U13-Team um 18 Uhr auf die PSV Recklinghausen und wird dort wieder alles geben, um Bestleistungen und Rekorde zu erbringen. Vielleicht fällt ja dort auch schon eine Vorentscheidung in Richtung Finalrunde, denn ein Sieg könnte für beide Bottroper Teams bereits für eine Qualifikation ausreichen.

Am vierten Kampftag der ETCO in der U13 kämpften folgende Teams gegeneinander: Sport-Union Annen gegen Stella Bevergern, PSV Recklinghausen gegen JC 66 Bottrop und Bayer Leverkusen Super Drachen gegen Bayer Leverkusen Ultra Dinos. Am vierten Kampftag der U15 stehen folgende Begegnungen an: Stella Bevergern gegen Bayer Leverkusen Wettkampfteam, Sport-Union Annen gegen Hertha Walheim und JC 66 Bottrop gegen 1. Godesberger JC.

