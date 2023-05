TC Waldhof ist in Lippstadt nur ein Ehrenpunkt vergönnt

Bottrop. Die Spitzenmannschat aus Lippstadt ist eine Nummer zu groß für den TC Waldhof – worauf es in den kommenden Tagen für die Bottroper ankommt.

In der Regionalliga West unterlagen die Herren 40 des TC Waldhof beim Spitzenteam TC Grün-Weiß Lippstadt nicht überraschend mit 1:8.

Nur Christian Müller konnte sein Duell ausgeglichen gestalten.

TC Waldhof trifft auf international aufgestellte Lippstädter

Mit dem Argentinier Pablo Cerutti, dem Franzosen Julien Maes, den Italienern Ocera und Carry sowie den eingebürgerten Pavel Jankunin und Gustavo Re empfingen die Lippstädter als Tabellenführer den TC Waldhof und trotz phasenweiser guter Leistungen schnupperten die Bottroper letztlich nur an Position sechs an einem Einzelpunkt.

Christian Müller agierte gegen den gebürtigen Argentinier Gustavo Re auf Augenhöhe, hatte am Ende gegen den ehemaligen ATP-Profi und Vereinstrainer der Gastgeber jedoch nicht das nötige Quäntchen Glück. Nach 7:6 und 4:6 musste sich Müller im Match-Tiebreak mit 8:10 geschlagen geben. „Ärgerlich. Das Spiel hätte ich heute gewinnen müssen“, haderte Müller nach dem Spiel. Immerhin, an der Seite von Jan Rudolf Möller gelang ihm zumindest noch der Ehrenpunkt im Doppel.

TC Waldhof steht ein Doppelspieltag bevor

Mehr war für die Waldhöfer am dritten Spieltag nicht drin. Die Einzel an den Positionen eins bis fünf gingen jeweils in zwei Sätzen verloren. Besonders bitter: Manuel Pfeiffer, Jan Rudolf Möller und Christian Schmitke mussten auf den Plätzen ihrem Körper Tribut zollen, so dass die Bottroper am Ende gar nur noch ein Doppel stellen konnten.

„Immerhin haben wir noch einen Ehrenpunkt geholt. Jetzt müssen wir unsere Wunden lecken, um fit für die kommenden Aufgaben zu werden“, äußerte sich Kapitän Jan Rudolf Möller mit Blick auf die Herkulesaufgabe am Donnerstag gegen Ratingen sowie das vorentscheidende Duell im Rennen um den Klassenerhalt am nächsten Samstag auf heimischer Anlage gegen Blau-Schwarz Düsseldorf.

