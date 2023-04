TC Waldhof: Herren 40 setzen wieder auf Weltklasse-Spieler

Bottrop. Der TC Waldhof startet am 1. Mai in seine achte Regionalligasaison – Ziel ist erneut der Klassenerhalt. Wimbledon-Halbfinalist steht im Kader.

Der TC Waldhof geht in der Sommersaison 2023 in die achte Spielzeit in der Regionalliga West. Es ist das zweite Jahr in der Altersklasse 40 und damit die zweite Saison in der höchsten Spielklasse.

Der Westmeister spielt im Spätsommer um den Deutschen Meistertitel, für die Waldhöfer hat allerdings der Klassenerhalt oberste Priorität.

TC Waldhof sieht sich starker Konkurrenz gegenüber

In der Achtergruppe gilt es daher mindestens drei Konkurrenten hinter sich zu lassen. „Das wird mit Blick auf die Meldelisten noch anspruchsvoller als im vergangenen Jahr“, weiß Jan Rudolf Möller um die Stärke der Konkurrenz. Der Kapitän betont aber auch: „Wir haben einen Plan und werden uns punktuell auch wieder verstärken.“

Weitere Berichte zum Tennis in Bottrop

Erneut gehört neben dem Belgier Jeroen Masson auch Wimbledon-Halbfinalist Xavier Malisse zum Kader der Waldhöfer und hat bereits seine Spielbereitschaft signalisiert. Darüber hinaus konnte Sven Wolthaus als zusätzliche Option für den Stammkader um Walter Treu, Jan-Rudolf Möller, Julian Schulte, Manuel Pfeiffer, Christian Schmitke, Christian Müller und Peter Vogel gewonnen werden.

Waldhofs Kapitän Jan-Rudolf Möller freut sich auf den Saisonstart auf heimischer Anlage. Foto: Felix Hoffmann

Auftaktsieg soll ein Impulsgeber sein

Der erste Schritt zum Ligaverbleib soll am Maifeiertag am kommenden Montag gelingen, wenn ab 11 Uhr mit dem TC Blau-Gelb Bonn-Beuel ein Gegner am Quellenbusch gastiert, der anders als die übrigen Regionalliga-Konkurrenz auf den Einsatz ehemaliger ATP-Profis verzichtet.

„Wir wollen mit einem Sieg starten und damit einen wichtigen Impuls für die Saison setzen“, betont Jan Rudolf Möller, der gerade am Maifeiertag auf den Rückhalt der Zuschauer setzt: „Wir würden uns sehr freuen, wenn uns zum Auftakt möglichst viele Bottroper Tennisfans auf unserer Anlage unterstützen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop