TC Waldhof fährt mit einem klarem Plan zum Titelfavoriten

Bottrop. Nach zwei Siegen in Folge bekommt es der TV Waldhof mit dem TC Lippstadt zu tun. Der hat 18 (!) ausländische Topspieler auf seiner Meldeliste.

Mit den Siegen über Bonn und Leverkusen sind die Herren 40 des TC Waldhof perfekt in die Regionalliga-Saison gestartet. Der Grundstein für den Klassenerhalt ist gelegt. Nun geht es zum Ligafavoriten TC Grün-Weiß Lippstadt.

Beide Mannschaften sind mit klaren Erfolgen gegen Bonn und Leverkusen in die Saison gestartet. Lippstadt hat dabei einen Matchpunkt mehr gesammelt als der TC Waldhof und führt die Tabelle nach zwei Spieltagen an. Doch wenn es am Samstag (13 Uhr) zum Duell zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten kommt, dann ist es ein Spitzenspiel, das diesen Namen wohl nur auf dem Papier verdient.

Ungleiches Duell zwischen Tabellenführer und Tabellenzweiten

„Lippstadt schielt auf die Deutsche Meisterschaft, wir auf den Klassenerhalt“, unterstreicht Kapitän Jan Rudolf Möller die unterschiedlichen Zielsetzungen und erinnert auch an die 0:9-Pleite aus dem Vorjahr. Die Gastgeber treten in der Regel mit sechs internationalen Spitzenkräften an.

Die Meldeliste ist mit sechs Franzosen, sechs Italienern und zwei Niederländern sowie je einem Schweden, Schweizer, Argentinier und Österreicher bestückt. Damit spielt der Kontrahent faktisch in einer anderen Liga, verpasste im Vorjahr den Einzug in Endrunde um den Meistertitel aber dennoch denkbar knapp.

Die Waldhöfer werden das zweite Auswärtsspiel dagegen mit ihren Stammkräften bestreiten und haben einen klaren Matchplan. Jan Rudolf Möller: „Das Selbstvertrauen ist da und wir wollen in jedem Match etwas mehr rausquetschen als im letzten Jahr. Für uns geht es gegen Lippstadt und danach gegen Ratingen darum Spielpraxis gegen richtig gute Gegner zu sammeln, damit wir danach gegen Düsseldorf den wichtigen dritten Saisonsieg einfahren können.“

