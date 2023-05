Julian Schulte profitierte in Leverkusen von der Aufgabe seines Gegners.

Tennis Regionalliga TC Waldhof erwischt in Leverkusen den perfekten Tag

Bottrop. Der TC Waldhof macht den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt – dank eines überraschend deutlichen Sieges beim RTHC Leverkusen.

Für das Auswärtsspiel in Leverkusen konnte der TC Waldhof mit dem Belgier Xavier Malisse auf ihren wertvollsten Joker zurückgreifen und gemeinsam mit dem Wimbledon-Halbfinalisten von 2002 lief es vom ersten Ballwechsel an in die richtige Richtung.

Am Abend konnten die Bottroper einen überzeugenden 7:2-Erfolg feiern.

TC Waldhof legt fulminanten Start hin

Christian Schmitke machte mit einem 6:2, 6:0-Erfolg den eingeplanten Punkt an Position sechs fest und dazu kamen noch zwei Bonuspunkte. Julian Schulte profitierte von der Aufgabe seines Gegners und der Belgier Jeroen Masson feierte dank einer starken Leistung einen 6:1, 6:4-Sieg über den Niederländer Martijn van Haasteren, gegen den er im Vorjahr noch das Nachsehen gehabt hatte. Das 3:0 bedeutete wichtigen Rückenwind für die zweite Einzelrunde.

Im Spitzeneinzel unterstrich Xavier Malisse dann seinen wertvollen Jokerstatus. Zwar benötigte der Belgier gegen den Italiener Alessio di Mauro (2007: ATP 68) im Spitzeneinzel den Match-Tiebreak, der 6:4, 4:6, 10:4-Erfolg bedeutete aber die Vorentscheidung. Für Malisse war es der neunte Sieg im neunten Einzel für den TC Waldhof seit 2016. Die Niederlagen von Jan-Rudolf Möller und Sven Wolthaus waren dann mit Blick auf die komfortable 4:2-Führung zu verschmerzen.

TC Waldhof gewinnt alle drei Doppel – nun warten die Spitzenteams

In den Doppeln spielten die Waldhöfer dann noch einmal ihre kollektive Klasse aus. In den Kombinationen Malisse/Möller (6:4, 6:3), Masson/Schulte (7:5, 6:3) und Schmitke/Müller (6:2, 6:4) machten sie den 7:2-Erfolg und damit an einem perfekten Tag den wertvollen zweiten Saisonsieg perfekt.

Kapitän Jan Rudolf Möller war am Ende des Spieltages entsprechend hochzufrieden: „Das ist ein richtig gutes Ergebnis, das in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war. Es ist optimal gelaufen und war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir können heute stolz auf uns sein.“

Die Weichen für den Klassenerhalt sind damit gestellt. Die bevorstehenden Bonusspiele gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Meisterschaftsfavoriten aus Lippstadt (13.05.) und Ratingen (18.05.) können die Waldhöfer nun mit der nötigen Gelassenheit angehen, um die Duelle in der höchsten Spielklasse der Altersklasse 40 voll auszukosten.

