TC Waldhof empfängt einen heißen Anwärter auf den DM-Titel

Bottrop. Für den Ratinger TC spielt ein Olympiasieger. Die Herren 40 des TC Waldhof rechnen sich keine Chancen aus. Warum die Partie dennoch wichtig ist:

Am vergangenen Wochenende hatten die Herren 40 des TC Waldhof beim TC Grün-Weiß Lippstadt nicht überraschend mit 1:8 das Nachsehen. Am Vatertag (11 Uhr) gastiert mit dem Ratinger TC das nächste Spitzenteam der Liga am Quellenbusch. Für die Waldhöfer ist das ein wichtiger Formcheck vor dem entscheidenden Saisonspiel am Sonntag gegen Düsseldorf.

Die deutliche 1:8-Niederlage gegen Lippstadt ist abgehakt. Zwar stotterte der Motor der Waldhöfer beim Mitfavoriten auf die Westmeisterschaft an einigen Stellen und in der Folge gelang in den Doppeln nur noch der Ehrenpunkt durch Christian Müller und Jan Rudolf Möller, doch gegen die sechs internationalen Spitzenkräfte der Lippstädter war das Ergebnis am Ende zweitrangig. Gleiches gilt wohl auch für den heutigen Auftritt gegen den Ratinger TC.

Ratinger TC will um den Deutschen Meistertitel mitspielen

Die Gäste haben sich in dieser Saison nicht weniger als den Deutschen Meistertitel zum Ziel gesetzt und am vergangenen Spieltag mit Marc Lopez sogar einen Doppel-Olympiasieger eingeflogen. Der Spanier gewann 2016 in Rio de Janeiro an der Seite von Rafael Nadal die Goldmedaille. „Sein Auftritt auf unserer Anlage wäre natürlich ein Höhepunkt“, kann Jan Rudolf Möller die Vorfreude auf den möglichen Vergleich mit dem Olympiasieger nicht verbergen.

Ansonsten blickt der Kapitän sehr realistisch auf das Duell mit Ratingen und misst diesem dennoch eine große Bedeutung bei: „Wir sind der krasse Außenseiter, aber das Spiel ist für uns ein wichtiger Formcheck für unser Finale gegen Düsseldorf.“

Denn es geht in der Regionalliga Schlag auf Schlag weiter: Schon am Sonntag folgt erneut auf eigener Anlage das Duell mit Blau-Schwarz Düsseldorf und gegen den Kontrahenten aus der Landeshauptstadt geht es dann nicht nur um den dritten Saisonsieg, sondern wohl um nicht weniger als den Klassenerhalt. Das heutige Bonusspiel gegen Ratingen ist da eine wertvolle Generalprobe.

