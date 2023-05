TC Waldhof: 1:8 gegen Ratingen - Jetzt kommt Düsseldorf

Bottrop. Gegen den Ratinger TC kassierten die Herren 40 die erwartet deutliche Niederlage. Deutlich mehr rechnen sich die Bottroper für Sonntag aus.

Auch gegen das zweite Spitzenteam der Regionalliga West mussten sich die Herren 40 des TC Waldhof klar geschlagen geben. Fünf Tage nach dem 1:8 gegen Lippstadt unterlagen die Waldhöfer dem Ratinger TC mit dem selben Ergebnis. Nun richtet sich der Fokus auf das wichtige Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) gegen Düsseldorf. Dann soll mit voller Kapelle der Klassenerhalt perfekt gemacht werden.

Das Bonusspiel gegen Ratingen war als Generalprobe auserkoren worden und gegen den Meisterschaftsfavoriten konnten zumindest einige Sätze offen gestaltet werden. Walter Treu im Spitzeneinzel gegen den Spanier Oscar Hernandez, Jan Rudolf Möller gegen Raphael Özelli und Julian Schulte gegen den Argentinier Andres Dellatorre begegneten ihren Kontrahenten zumindest in einem Durchgang auf Augenhöhe, konnten die Zwei-Satz-Niederlagen aber dennoch nicht verhindern. Sven Wolthaus und Manuel Pfeiffer unterlagen deutlich.

Christian Müller verspielt gleich vier Matchbälle

Erneut konnte nur Christian Müller am Matchgewinn schnuppern. Nach einem verpatzten ersten Satz kämpfte er sich gegen Thorsten Wolff in den Match-Tiebreak, in dem er sich trotz vier Matchbällen mit 10:12 geschlagen geben musste. Entsprechend hieß es 6:0 für Ratingen. Mit Blick auf Sonntag verzichteten die Waldhöfer auf die Austragung der Doppel und einigten sich mit den Gästen auf den 1:8-Endstand. Es galt wertvolle Kräfte zu sparen. „Wir haben einige Matches zumindest interessant gestalten können und deshalb ist die Generalprobe auch gelungen“, äußerte sich Jan Rudolf Möller.

Denn am Sonntag geht es auf eigener Anlage um nicht weniger als den Klassenerhalt. Mit einem Sieg über die Düsseldorfer, die am Donnerstag beim 9:0 über den TC Bonn-Beuel ihren ersten Saisonerfolg verbuchen konnten, könnten sich die Waldhöfer ihrer Abstiegssorgen entledigen.

Gelingen soll dies mit dem Belgier Xavier Malisse an der Spitzenposition und damit nahezu in Bestbesetzung. „Wir hoffen aber, dass wir uns am Sonntag nicht nur auf Xavier, sondern auch wieder auf die Unterstützung durch unsere Vereinsmitglieder und die Bottroper Tennisfans verlassen können“, sagt Jan Rudolf Möller.

Die Düsseldorfer setzten im Saisonverlauf mit dem Dänen Kasper Warming, dem Niederländer Bart Beks und dem Belgier Yuri Soberon drei internationale Kräfte ein, die sich jedoch bisher nicht als Punktegaranten erwiesen.

Zusätzliche Überraschungen hat die Meldeliste der Gäste nicht zu bieten, sodass die Waldhöfer zumindest auf dem Papier als Favorit in die Partie gehen. Doch mit dem Kantersieg am Vatertag gegen Bonn feierten auch die Düsseldorfer eine gelungene Generalprobe und gehen entsprechend mit gestärktem Selbstbewusstsein in das große Finale um den Klassenerhalt.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

