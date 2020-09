Die Herren 30 des TC VfB Kirchhellen feiern den Durchmarsch in die Bezirksliga.

Tennis TC VfB Kirchhellen feiert Durchmarsch in die Bezirksliga

Kirchhellen. Die Herren 30 des TC VfB Kirchhellen machten am letzten Spieltag alles klar und bedanken sich bei ihrem Nachbarn TC Feldhausen.

Die Herren 30 des TC VfB Kirchhellen starten durch. Dem Aufstieg in der vergangenen Saison ließen sie auch dank nachbarschaftlicher Schützenhilfe einen weiteren in die Bezirksliga folgen.

Die Saison hatte für den VfB mit einer Heimspiel-Niederlage gegen den TC Rawa (4:5) nicht gerade vielversprechend begonnen. Doch dann nahm das Team Fahrt auf. Es folgten Siege gegen ETB Schwarz-Weiß (5:4), TC Feldhausen (7:2) und TB Essen-Frintrop (7:2). Und plötzlich fand sich der VfB mitten im Aufstiegsrennen wieder.

Am letzten Spieltag gelang ein 7:2 gegen TB Frintrop und alle Augen richteten sich auf den Nachbarn. Der TC Rawa hätte sein Spiel gegen den TC Feldhausen mit 7:2 gewinnen müssen, um den VfB in der Tabelle hinter sich zu lassen. Doch die Feldhausener zeigten eine starke Leistung, punkteten in den Doppeln zum 3:6-Endstand und machten damit Kirchhellens Aufstieg perfekt.

