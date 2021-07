TC Feldhausen spendet vierstellige Summe für die Flutopfer

Bottrop. Aus der Hobby-Mannschaft des TC Feldhausen kam die Initiative zur Spende. Der Verein ließ es sich nicht nehmen, die Gesamtsumme aufzustocken.

Auf Initiative der Hobby-Herren-Mannschaft spendet der Tennisclub Feldhausen 1000 Euro an die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

„Die Bilder in den Nachrichten gehen doch jedem von uns durch den Kopf. Die Flutkatastrophe war in unseren Gesprächen ein großes Thema. Aus diesem Grund haben wir von der Hobbyrunde spontan beschlossen, einen Teil unserer gut gefüllten Mannschafts-Kasse an die Opfer der Flutkatastrophe zu spenden“ erklärt Norbert Metz, Kapitän der Hobby-Herren des TC Feldhausen.

TC Feldhausen gibt das Geld an die „Aktion Deutschland hilft“

Die Idee fand sofort Anklang im Vorstands-Team des TCF. Einem kurzen Spendenaufruf an alle Mitglieder des TCF folgend haben die Mitglieder innerhalb kürzester Zeit mehrere hundert Euro gespendet.

Unter anderem wurde spontan ein Teil der Startgebühr des vereinsinternen Match-Tiebreak-Turniers gespendet. Der Verein selbst hat es sich nicht nehmen lassen die Gesamtsumme der Spenden auf insgesamt 1000 Euro aufzustocken.

Der Betrag kommt der „Aktion Deutschland hilft“ zugute, ein Bündnis verschiedener deutscher Hilfsorganisationen unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten a. D. Horst Köhler und Außenminister Heiko Maas.

