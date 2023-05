TC Eigen-Stadtwald und TC BG Eigen müssen jetzt zittern

Bottrop. In den offenen Klassen gibt es für Bottrops Teams keine Erfolgserlebnisse. In den Altersklassen läuft es für die heimischen Teams besser:

In der offenen Klasse warten die Herren des TC Eigen-Stadtwald und die Damen des TC Blau-Gelb Eigen weiter auf den ersten Saisonerfolg. Die Luft wird im Tabellenkeller der 2. Verbandsliga entsprechend immer dünner. Besser läuft es dagegen in den Altersklasse auf Verbandsliga. Gleich mehrere Mannschaften sind noch immer ungeschlagen und dürfen sich berechtigte Aufstiegshoffnungen machen.

1. Verbandsliga

Damen 30: TV Blau-Weiß Bottrop – TC Vennhausen 4:5

Nach der knappen 4:5-Niederlage gegen den TC Vennhausen müssen sich die Damen 30 aus dem Stadtgarten wohl aus dem Rennen um den Aufstieg in die Niederrheinliga verabschieden. Auf heimischer Anlage konnten nur Theresa Liß und Alina Degen ihre Einzel gewinnen. Anschließend gelangen zwar noch zwei Erfolge im Doppel durch Lazareck/Liß und Hamel/Degen, doch im dritten Doppel waren die Gäste stärker und machten so den 5:4-Erfolg perfekt.

Herren 40: Düsseldorfer SC – TC Eigen-Stadtwald 4:5

In Düsseldorf feierten die Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald den zweiten Saisonsieg. Tobias Sprenger, Fabian Mies und Christian Woznitza punkteten in den Einzeln und anschließend trafen die Stadtwälder für die Doppel die richtigen Entscheidungen. Tobias Sprenger und Christian Woznitza gewannen das zweite Doppel ebenso souverän wie Fabian Mies und Volker Schüppel im dritten Doppel.

Beinahe wäre sogar auch Michael Altmann und Guido Siedlaczek noch ein Doppelpunkt gelungen, doch die beiden mussten sich am Ende mit 9:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. „Es war das erwartet enge Spiel, aber wir haben taktisch klug für die Doppel aufgestellt“, freute sich Michael Altmann über den gelungenen Spielverlauf und den 5:4-Sieg.

Herren 55: TV Blau-Weiß Bottrop – GW Geldern 5:4

Die Herren 55 des TV Blau-Weiß Bottrop halten weiter Kurs auf die Niederrheinliga. Sie entschieden die Partie gegen Geldern schon in den Einzeln und konnte es sich anschließend leisten, zu den Doppeln nicht mehr anzutreten.

Damen 55: Nevigeser TC – TC Heide 5:4

Susanne Moerters und Aglia Katsamakidis gewannen ihre Einzel und trotz des 2:4-Rückstandes wäre die Wende beim Nevigeser TC beinahe noch geglückt. Am Ende hatten jedoch die Gastgeberinnen im dritten knapp in zwei Sätzen die Nase vorne, sodass die Damen 55 des TC Heide auch im dritten Saisonspiel den Gegnerinnen gratulieren mussten.

Herren 60: TC Waldhof – Rheydter TV 5:4

„Das war knapp“, konstatierte Kapitän Hans Peter Natrop nach dem 5:4-Heimerfolg über den Rheydter TV und dem zweiten Saisonsieg. Nach einer 4:2-Führung nach den Einzeln, sicherten Hubert Koppenborg und Heinz Scheffler den siegbringenden fünften Punkt erst im Match-Tiebreak.

2. Verbandsliga

Herren: TC BW Kamp-Lintfort – TC Eigen-Stadtwald 6:3

Die Herren bleiben in der 2. Verbandsliga weiter auf der Suche nach dem Spielglück. Auch in Kamp-Lintfort gingen die engen Duelle an den Kontrahenten. Philipp Penkatzki und Fabian Pollender unterlagen im Match-Tiebreak, bei Yannik Lassak (6:7, 3:6) und Philip Caesar (5:7, 4:6) fehlte ebenfalls nicht viel. Nur Noah von Schwartzenberg hatte klar das Nachsehen.

Den Ehrenpunkt im Einzel sicherte Mika Lassak, der glatt in zwei Sätzen gewann. In den Doppeln gelangen den Stadtwäldern dann noch zwei Achtungserfolge zum 3:6-Endstand. Nach vier Niederlagen in Serie stehen die Mannen von der Stenkhoffstraße nun mit dem Rücken zur Wand. Im Juni stehen gegen den TC Schiefbahn II und den Lintorfer TC dann die ersten Endspiele im Kampf um den Klassenerhalt an.

Damen: Post SV Düsseldorf – TC Blau-Gelb Eigen 5:4

Lange Gesichter auch beim TC Blau-Gelb Eigen. Nach dem 4:5 in Düsseldorf droht den Damen die direkte Rückkehr in die Bezirksliga. Verletzungspech, fehlendes Spielglück, zwei Ausfälle und ein Leistungstief in den Doppeln. In der Landeshauptstadt lief irgendwie alles schief.

Mit Lisa Schmitke und Lara Danielowski mussten in den Einzeln zwei Stammkräfte ersetzt werden, obendrein verletzte sich Anna van Darl kurz vor dem Match-Tiebreak. Ihr fehlte anschließend dann wie auch Eva Wailer im Match-Tiebreak das nötige Spielglück. Meike Altmann unterlag in zwei Sätzen und so ging es nach den Siegen von Katharina Alfs, Amelie Meyer und Constanze Freienstein statt mit einer Führung nur mit einem 3:3 in die Doppel.

Hier stand mit Lisa Schmitke dann zwar eine zusätzliche Option zur Verfügung, die an der Seite von Eva Wailer auch einen souveränen Punkt einfuhr, doch die anderen Duelle nahmen ein frustrierendes Ende. Katharina Alfs und Amelie Meyer bisschen sich an ihren Gegnerinnen die Zähne aus, Anna van Darl und Constanze Freienstein unterlagen ebenfalls in zwei Sätzen. Das Resultat: Eine ganz bitteres 4:5. In den finalen Duellen gegen Kahlenberg und Neuss wird ein kleines Tenniswunder gebraucht.

Damen 30: Tusem Essen – TC Eigen-Stadtwald 4:5

Die Damen 30 des TC Eigen-Stadtwald bleiben das Maß aller Dinge in der 2. Verbandsliga. Das 5:4 beim Tusem in Essen bedeutete den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Bianca Stötzel, Julia Mohr, Nina Bielaczek und Romina Linne sorgten für die 4:2-Führung nach den Einzeln.

Anschließen machten die Stadtwälderinnen bei der Doppelaufstellung alles richtig. Bianca Stötzel und Julia Mohr als Nummer eins und zwei gewannen souverän mit 6:0 und 6:2 und nahmen ihren Teamkolleginnen mit dem entscheidenden Punkt den Druck. „Das war wieder ein märchenhafter Tag für uns. In den letzten beiden Duellen können wir entspannt aufschlagen und dann schauen wir mal, wohin uns diese Reise noch führt“, sagte Nina Bielaczek.

Herren 30: TC Essen-Süd – TV Blau-Weiß Bottrop 1:8

Im Bezirks-Derby feierten die Herren 30 des TV Blau-Weiß Bottrop einen verdienten Erfolg beim TC Essen-Süd. Niklas Meier, Frank Zwickl, Marcel Janz, Marvin Hilger und Marcel Malcharek sorgten schon in den Einzeln für die Entscheidung und trumpften anschließend auch in den drei Doppel groß auf. „Der Gegner konnte nicht in Bestbesetzung auflaufen, sodass der Sieg schon nach den Einzeln perfekt war. Für uns waren das wichtige Punkte vor der Pfingstpause“, freute sich Kapitän Niklas Meier.

Damen 40: TC Blau-Gelb Eigen – Meidericher TC 7:2

Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel führen die Damen 40 des TC Blau-Gelb Eigen die Tabelle in der 2. Verbandsliga souverän an und haben nun beste Chancen auf den Aufstieg. Gegen Meiderich entschieden Sonja Plettau, Olivia Holz, Nicole Lynch, Regina Schürig und Susanne Drees die Partie mit ihren Einzelerfolgen schon vorzeitig.

Damen 50: Nevigeser TC – TC Waldhof 4:5

Erster Sieg im zweiten Spiel für die Damen 50 des TC Waldhof. Heike Waltmann, Heike Tytko und Doris Korn waren im Einzel erfolgreich, sodass es mit einem 3:3 in die Doppel ging. Zwar mussten sich Heike Waltmann und Anja Kleisa im Spitzendoppel geschlagen geben, doch Gabi Rurainsky mit Heike Tytko und Kosima Wedig mit Doris Korn machten mit zwei Zwei-Satz-Erfolgen den 5:4-Sieg perfekt.

Herren 50: TC Blau-Gelb Eigen – TSG Benrath 1:8

Auch gegen Benrath war für die Herren 50 des TC Blau-Gelb Eigen nichts zu holen. Lediglich Michael Amft schnupperte am Einzelpunkt, musste sich dann aber im Match-Tiebrak geschlagen geben. Die Entscheidung um den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga fällt nun wohl am 3. Juni im direkten Duell mit der ebenfalls noch sieglosen Turnerschaft Rahm.

Herren 50: TC RW Grevenbroich – TC Waldhof 5:4

Die Herren 50 des TC Waldhof verschenkten in Grevenbroich den möglichen zweiten Saisonsieg. Sie führten nach den Einzeln und Siegen von Marc Bierenfeld, Oliver Ehlert, Ralf Banaszak und Gerhard Bongers bereits mit 4:2, waren dann aber nicht Herr über die Wettspielordnung und kassierten in der Folge eine bittere 4:5-Niederlage. Da Ralph Tytko im Spitzeneinzel nicht angetreten war, stand er gemäß den Regularien auch für die Doppel nicht zur Verfügung und in der Folge punkteten die Gastgeber dreifach zum 5:4-Heimsieg.

Herren 55: TC Heide – TV Kray 4:5

Gegen den Tabellenführer aus Kray mussten die Fuhlenbrocker eine knappe und sehr bittere Niederlage akzeptieren. Nach Siegen von Martin Schweer, Frank Radon, Andreas Schlapeit und Heinz Große-Verspohl lag der TC Heide bereits mit 4:2 in Führung und verlor dann doch noch alle drei Doppel. Damit stehen in einer ausgeglichenen 2. Verbandsliga nun zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Es bleiben noch drei Partien, um die Position in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop