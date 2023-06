TC Eigen-Stadtwald macht es am Ende richtig spannend

Essen. In der 2. Herren-Verbandsliga landet TC Eigen-Stadtwald einen wichtigen Heimsieg. Die Damen des TC Blau-Gelb Eigen müssen nach Strohhalm greifen.

In der 2. Tennis-Verbandsliga haben die Herren des TC Eigen-Stadtwald einen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, während die Damen des TC Blau-Gelb Eigen im Abstiegskampf nur noch nach einem Strohhalm greifen.

2. Herren-Verbandsliga

TC Eigen-Stadtwald – TC Schiefbahn II 5:4. Die Herren des TC Eigen-Stadtwald können nach dem wichtigen 5:4-Erfolg über den TC Schiefbahn II im Abstiegskampf einmal ganz tief durchatmen. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind gewahrt.

Nach den Einzeln und Siegen von Yannik Lassak, Jakob Steffen, Philip Caesar und Till Panek ging es mit einem komfortablen 4:2-Vorsprung in die Doppel. Die vorzeitige Entscheidung hatte Noah von Schwartzenberg knapp im Match-Tiebreak verpasst. Philipp Penkatzki musste sich im Spitzeneinzel glatt geschlagen geben.

Die Doppel waren dann allerdings nichts für schwache Nerven. Nach Niederlagen von Lassak/Caesar (4:6, .6) und von Schwartzenberg/Panek (0:6, 6:1, 5:10) drohte ein neuerliches Fiasko. Doch Philipp Penkatzki und Jakob Steffen zogen im Match-Tiebreak nach 4:6 und 6:4 mit einem 10:6 doch noch den Kopf aus der Schlinge und bescherten ihren Farben den so wichtigen ersten Saisonsieg.

2. Damen-Verbandsliga

TC Blau-Gelb Eigen – Kahlenberger HTC II 2:7. Die Damen des TC Blau-Gelb Eigen verpassten gegen die zweite Mannschaft des Kahlenberger HTC das benötigte Tenniswunder. In den Einzeln konnte sich nur Lara Danielowski mit 7:6 und 7:6 durchsetzen, sodass die Partie bereits vorzeitig entschieden war.

Dabei wäre mehr drin gewesen: Katharina Alfs und Anna van Darl verloren im Match-Tiebreak, Lisa Schmitke unterlag in ihrem ersten Satz erst im Tiebreak, Constanze Freienstein musste einer Handverletzung einen zu hohen Tribut zollen.

Auch in den Doppeln schnupperten Katharina Alfs und Lisa Schmitke noch einmal am Matchgewinn, unterlagen aber ebenfalls im Entscheidungssatz. So oblag es Anna van Darl und Eva Wailer im dritten Doppel zumindest noch den zweiten Punkt des Spieltages einzufahren. Nun greifen die Blau-Gelben am 17. Juni in Neuss als klare Außenseiterinnen nach dem letzten Strohhalm zum rettenden Ufer.

Hier finden sie alle Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop