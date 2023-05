TC Eigen-Stadtwald: In neuen Outfits zum ersten Saisonsieg

Bottrop. Die Damen 30 des TC Eigen-Stadtwald machen den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt. Die Spiele der Bottroper Tennis-Teams in der Übersicht:

In der offenen Klasse fanden die Damen des TC Blau-Gelb Eigen zum Auftakt im TC Treudeutsch Lank ihren Meister. Dem TC Eigen-Stadtwald fehlte auch am zweiten Spieltag in der 2. Verbandsliga das Spielglück.

In den Altersklassen waren die Bottroper Verbandsligisten dagegen erfolgreich und brachten sich für eine erfolgreiche Spielzeit in Stellung.

2. Verbandsliga Damen: TC Treudeutsch Lank – TC Blau-Gelb Eigen 6:3

Die Damen des TC Blau-Gelb Eigen mussten zum Auftakt die Überlegenheit des TC Treudeutsch Lank anerkennen. Zwar konnte Amelie Meyer an Position 2 mit einem Erfolg im Match-Tiebreak über Amelie Bergstein (LK 3,1) auftrumpfen und auch Anna van Darl gewann ihr Einzel an Position 6, doch die übrigen Duelle gingen klar an die Gastgeberinnen. Lediglich das Doppel Meyer/Wailer konnte noch einen Punkt erspielen, sodass am Ende die 3:6-Niederlage stand.

„Es war mit Blick auf das Ergebnis ein durchwachsener Start, aber die Leistungen lassen uns durchaus positiv auf die nächsten Spiele blicken“, sagt Stephanie Winter.

2. Verbandsliga Herren: Rochusclub Düsseldorf – TC Eigen-Stadtwald 6:3

Das Spielglück war auch beim Rochusclub in Düsseldorf nicht mit den Herren des TC Eigen-Stadtwald. Wieder gingen die engen Duelle an die Gegner, entsprechend hieß es 1:5 statt 3:3 nach den Einzeln. Nur Till Panek konnte punkten. Auf die Austragung der Doppel wurde bei einsetzendem Regen verzichtet. „Das war wieder sehr bitter. Das Glück ist noch nicht auf unserer Seite, aber wir geben weiter Gas und glauben an unseren ersten Sieg“, so Kapitän Yannik Lassak nach der zweiten Saisonniederlage.

1. Verbandsliga Damen 30: TC BW Wickrath – TV Blau-Weiß Bottrop 1:8

In Wickrath feierten die Damen 30 des TV Blau-Weiß Bottrop einen gelungenen Auftakt. Die Aufsteigerinnen aus dem Stadtgarten entschieden die Partie dank der Einzelerfolge von Julia Lazareck, Wiebke Hamel, Theresa Liß, Chantal Mikolajczak und Britta Maeder schon in den Einzeln und waren auch in den Doppeln nicht mehr zu bezwingen. „Das war ein souveräner Auftaktsieg“, freute sich Wiebke Hamel.

2. Verbandsliga Damen 30: TC Eigen-Stadtwald – TC BS Düsseldorf 6:3

Im neuen Teamoutfit und mit viel Vorfreude starteten die Damen 30 des TC Eigen-Stadtwald in die Saison in der 2. Verbandsliga. Gegen den Gast aus Düsseldorf verlief die erste Einzelrunde wie am Schnürchen. Bianca Stötzel, Julia Mohr und Susanne Schön fuhren souveräne Zwei-Satz-Siege ein. Deutlich mehr strecken mussten sich anschließend Romina Linne und Ilka Walther, doch auch sie konnten nach starkem Kampf punkten. Die Niederlage von Nina Bielaczek fiel mit Blick auf die 5:1-Führung da nicht mehr ins Gewicht. Vor dem einsetzenden Regen sicherten Simone Siedlaczek und Susanne Schön dann sogar noch den sechsten Punkt, unter dem Hallendach punkteten dann die Gäste, sodass es am Ende 6:3 hieß. „Das war ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt. So darf es gerne weitergehen“, freute sich Nina Bielaczek.

2. Verbandsliga Herren 30: TC Selbeck – TV Blau-Weiß Bottrop 2:7

Noch bevor in Selbeck der Regen einsetzte, sicherten sich die Blau-Weißen die spielentscheidenden fünf Einzelpunkt. Auf die Doppel konnte entsprechend mit gutem Gewissen verzichtet werden. „Das war ein souveräner Sieg dank einer starken Mannschaftsleistung“, freute sich Kapitän Niklas Meier.

2. Verbandsliga Damen 40: TC Stadtwald Hilden – TC Blau-Gelb Eigen 2:7

Die Damen 40 vom Schlangenholt gewannen auch das zweite Saisonspiel in der 2. Verbandsliga mit 7:2 und führen die Tabelle nun gemeinsam mit Schwarz-Weiß Neuss an. In Hilden sorgten Sonja Plettau, Ulla Bähr, Nicole Lynch, Meike Altmann und Regina Schürig schon in den Einzeln für die Entscheidung. Die Kombinnationen Plettau/Schürig und Jandewerth/Holz fuhren dann noch zwei weitere Punkte ein.

1. Verbandsliga Herren 40: Buschhausener TC – TC Eigen-Stadtwald 6:3

Der Saisonstart beim ambitionierten Team des Buschhausener TC stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Michael Altmann und Jürgen Bannasch mussten verletzungsbedingt passen, Tobias Sprenger konnte nach seinem Erfolg im Spitzeneinzel wegen Wadenproblemen in den Doppeln nicht mehr mitwirken. Dragan Simic steuerte im Einzel und im Doppel an der Seite von Swen Woznitza noch zwei Zähler bei, sodass es am Ende 3:6 hieß.

2. Verbandsliga Herren 50: Fort Wülfrath – TC Blau-Gelb Eigen 8:1

Mehr als ein kampfloser Punkt im Spitzeneinzel war den Herren 50 des TC Blau-Gelb Eigen ohne Anton Radev bei Fort Wülfrath nicht vergönnt. Auch, weil gleich drei Duelle im Match-Tiebreak verloren gingen.

2. Verbandsliga Herren 50: TC Waldhof – SuS Wesel 4:5

Die Herren 50 des TC Waldhof fanden zum Auftakt im SuS Wesel ihren Meister. Nur Ralf Banaszak und Gerhard Bongers konnten ihre Einzel. gewinnen Der 2:4-Rückstand bedeutete dann eine zu hohe Hypothek für die Doppel. Bierenfeld/Praschnikar und Ehltert/Bongers konnten nur noch auf 3:6 verkürzen.

1. Verbandsliga Herren 55: TC Strümp – TV Blau-Weiß Bottrop 2:7

Die Herren 55 des TV Blau-Weiß Bottrop waren auch beim TC Strümp erfolgreich und können sich in der Tabelle nun nach oben orientieren. Michael Kalthoff, Markus Kissenbeck, Andre Kubela, Peter Beautemps und Volker Rozek entschieden die Partie vorzeitig. Nur Alexander Loipfinger hatte im Spitzeneinzel das Nachsehen. Kissenbeck/Kaufmann und Kubela/Beautemps sorgten dann für den 7:2-Endstand.

2. Verbandsliga Herren 55: TC Essen-Süd – TC Heide 5:4

Die Herren 55 des TC Heide verpassten beim TC Essen-Süd den möglichen zweiten Saisonsieg nur denkbar knapp. Im entscheidenden dritten Doppel unterlagen Heinz Große-Verspohl und Martin Schweer mit 7:10 im Match-Tiebreak, sodass die 4:5-Niederlage besiegelt war. Die Punkte für die Fuhlenbrocker steuerten Hermann Moß, Andreas Schlapeit und Heinz Große-Verspohl im Einzel sowie die Kombination Radon/Schlapeit im Doppel bei.

1. Verbandsliga Damen 55: TC Heide – SC Mussum 4:5

Gegen den SC Mussum aus Bocholt unterlagen die Damen 55 des TC Heide beim Saisonstart äußerst knapp mit 4:5. Besonders bitter: Erst mussten Heike Radon und Aglia Katsamakidis das zweite Doppel verletzungsbedingt aufgeben, dann unterlagen Susanne Moerters und Andrea Paul im Spitzendoppel im Match-Tiebreak.

2. Verbandsliga Herren 60: TC Waldhof – TC Moers 08 2:7

Heinz Scheffler gewann das Einzel an Position sechs und war gemeinsam mit Hubert Koppenborg im Doppel erfolgreich. Weitere Punkte waren den Waldhöfern zum Auftakt gegen Moers nicht vergönnt.

Niederrheinliga Damen 60: DSD Düsseldorf – TC Bottrop 6:0

Nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen Voerde am ersten Spieltag war der DSD Düsseldorf nun eine deutliche Nummer zu groß. Die vier Einzel und die zwei Doppel gingen allesamt deutlich an die Gastgeberinnen.

2. Verbandsliga Damen 60: TC Heide – TV Blau-Weiß Ronsdorf 4:2

Die Damen 60 des TC Heide spielen im Sommer als 4er-Mannschaft an den Wochenenden in der 2. Verbandsliga und profitierten zum Auftakt gegen Ronsdorf von ihrer Doppelstärke. Nach dem 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln sorgten die Kombinationen Steinhaus/Schepers und Köhler/Hülsmann Kirchhoff für den umjubelten 4:2-Auftaktsieg.

