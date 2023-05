TC Blau-Gelb Eigen verpasst Überraschung gegen Düsseldorf

Bottrop. Während Siege in den offenen Klassen ausblieben, konnten Bottroper Teams in den Altersklassen Ausrufezeichen setzen. Die Spiele in der Übersicht:

In der offenen Klasse mussten sich die Damen des TC Blau-Gelb Eigen und die Herren des TC Eigen-Stadtwald in der 2. Verbandsliga erneut geschlagen geben. Die Kontrahenten aus Düsseldorf und Hilden waren erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. In den Altersklassen etablieren sich derweil gleich mehrere Mannschaften an der Tabellenspitze.

Damen, 2. Verbandsliga

TC Blau-Gelb Eigen – Düsseldorfer SC 3:6

Eine auf Kante genähte Kaderplanung wäre dem Düsseldorfer SC beim TC Blau-Gelb Eigen beinahe zum Verhängnis geworden. Denn weil sich die Anreise der Niederländerin Marwa Hakimi verzögerte, konnte der Aufstiegsaspirant nur fünf Einzel besetzen. Die Blau-Gelben wussten diesen Vorteil zu nutzen und hielten die Partie dank der starken Auftritte von Constanze Freienstein und Lara Danielowski offen. Sogar die 4:2-Führung lag in der Luft, doch Katharina Alfs scheiterte im Spitzeneinzel knapp im Match-Tiebreak.

Das 3:3 bedeutete dann die bessere Ausgangslage für die Gäste aus der Landeshauptstadt. Denn mit der zwischenzeitlich eingetroffenen Niederländerin waren die schlichtweg eine Nummer zu groß, sicherten sich die ersten beiden Doppel im Schnelldurchgang und sorgten so für die Entscheidung. Stephanie Winter und Constanze Freienstein schnupperten noch am vierten Punkt, doch auch ihnen war das Glück im Match-Tiebreak nicht hold, sodass am Ende die 3:6-Niederlage stand. Damit warten die Damen vom Schlangenholt weiter auf den ersten Saisonsieg und sind am kommenden Wochenende gefordert, wenn es beim Post SV Düsseldorf um ganz wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt geht.

Katharina Alfs vom TC Blau-Gelb Eigen Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Herren, 2. Verbandsliga

TC Stadtwald Hilden - TC Eigen-Stadtwald 9:0

Einen kurzen Arbeitstag verbrachten die Herren des TC Eigen-Stadtwald bei ihrem Gastspiel in Hilden. Philipp Penkatzki, Yannik Lassak, Jakob Steffen, Noah von Schwartzenberg, Philip Caesar und Fabian Pollender unterlagen allesamt klar in zwei Sätzen und verzichteten anschließend auf die Doppel. Damit warten die Stadtwälder in der 2. Verbandsliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Am kommenden Wochenende geht es nach Kamp-Lintfort und damit zum nächsten Spitzenteam der Liga.

Damen 30, 1. Verbandsliga

TC GW Reichswalde – TV Blau-Weiß Bottrop 4:5

Die Damen 30 des TV Blau-Weiß Bottrop setzen sich dank des zweiten Saisonsieges in der Spitzengruppe der Liga fest. In Reichswalde punkteten Julia Lazareck, Theresa Liß und Sarah Röver im Einzel. In den Doppel waren Alina Degen und Wiebke Hamel im Schnelldurchgang erfolgreich, ehe Chantal Mikolajczak mit Theresa Liß den siegbringenden fünften Punkt perfekt machte.

Damen 30, 2. Verbandsliga

TC Eigen-Stadtwald – TC Bovert 5:4

Die Stadtwälder schnappten sich den zweiten Saisonsieg und der sollte bereits für den Klassenerhalt reichen. Sabrina Borchers und Simone Siedlaczek setzten sich in zwei Sätzen durch, Julia Mohr und Romina Linne bewiesen starke Nerven und punkteten im Match-Tiebreak zum 4:2 nach den Einzeln. Das Doppel Bochers/Bielaczek machte dann den 5:4-Sieg perfekt.

Herren 30, 2. Verbandsliga

TV Blau-Weiß Bottrop – TC RW Düsseldorf 3:6

Vor heimischem Publikum mussten sich die Herren 30 des TV Blau-Weiß Bottrop dem Gast aus Düsseldorf mit 3:6 beugen und die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Nur Niklas Meier und Frank Zwickl konnten im Einzel punkten. Pech hatten Marcel Janz und Florian Hüsken, die im Match-Tiebreak das Nachsehen hatten. In den Doppeln konnte nur noch die Kombination Janz/Hilger punkten.

Herren 40, 1. Verbandsliga

TC Eigen-Stadtwald – TC Bovert 9:0

Der TC Bovert erwies sich für die Stadtwälder nach einem holprigen Saisonstart als passender Aufbaugegner. Michael Altmann, Tobias Sprenger, Fabian Mies, Volker Schüppel, Dragan Simic und Thorsten Karrer gaben am zweiten Spieltag keinen Satz verloren und sicherten sich so den souveränen 9:0-Erfolg.

Damen 40, 2. Verbandsliga

TC Blau-Gelb Eigen – Kettwiger TG 9:0

Gegen den Gast aus Essen wurden die Damen 40 aus dem Eigen ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich im dritten Spiel den dritten Sieg. Damit führen die Blau-Gelben die 2. Verbandsliga nun als alleiniger Tabellenführer an. Die sechs Einzel und die drei Doppel waren eine ganz klare Angelegenheit.

Damen 50, 2. Verbandsliga

TC Waldhof – Club am Rhein 2:7

Die Damen 50 vom Quellenbusch unterlagen in ihrem ersten Saisonspiel gegen den Club am Rhein mit 2:7. Die beiden Punkte ergatterten die Waldhöferinnen, weil die Gastmannschaft ein Einzel und ein Doppel nicht besetzen konnten. Trotz der Auftaktniederlage kann der TC Waldhof entspannt auf den weiteren Saisonverlauf blicken. Da der STV Hünxe sein Team vom Spielbetrieb zurückgezogen hat, steht der einzige Absteiger der Liga bereits fest.

Herren 55, 1. Verbandsliga

TV Blau-Weiß Bottrop – TV Jahn Hiesfeld 7:2

Die Herren 55 des TV Blau-Weiß Bottrop halten Kurs auf die Niederrheinliga. Auch ohne Volker Rozek trumpften sie gegen den TV Jahn Hiesfeld auf und lagen bereits nach den Einzeln uneinholbar mit 6:0 in Führung.

Herren 55, 2. Verbandsliga

TC Heide - TC RW Dinslaken 7:2

Gegen Dinslaken feierten die Herren 55 des TC Heide den zweiten Saisonsieg. Hermann Moß, Martin Schweer, Andreas Schlapeit, Heinz Große-Verspohl und Andreas Siegmund entschieden die Partie mit ihren Siegen schon in den Einzeln und machten anschließend mit zwei Doppelerfolgen den 7:2-Endstand perfekt.

Damen 55, 1. Verbandsliga

Unterbarmer TC – TC Heide 7:2

Die Fuhlenbrockerinnen hatten auch am zweiten Spieltag das Nachsehen. Beim Unterbarmer TC konnte nur Susanne Moerters punkten. Sie gewann ihr Einzel und auch das Doppel an der Seite von Andrea Paul.

Herren 60, 1. Verbandsliga

TC GW Lennep – TC Waldhof 3:6

Nach der Auftaktniederlage gegen Moers, sicherten sich die Herren 60 des TC Waldhof in Lennep den ersten Saisonsieg. Christoph Kleinfeld, Hubert Koppenborg, Carsten Fritzsche, Heinz Scheffler und Andreas Dietze entschieden die Partie schon in den Einzeln. Hubert Koppenborg und Heinz Scheffler sorgten anschließend für den 6:3-Endstand. „Das war eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung. Für uns ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt“, sagt Hans-Peter Natrop.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop