TC Blau-Gelb Eigen bleibt ohne Erfolgserlebnis

Bottrop. Die Herren des TC Eigen-Stadtwald dürfen nach dem 5:4 gegen Lintorf auf den Klassenerhalt hoffen, die Damen des TC Blau-Gelb Eigen steigen ab:

Während die Herren des TC Eigen-Stadtwald ihre Chance auf den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga deutlich verbesserten, steht der Abstieg für die Damen des TC Blau-Gelb Eigen nach der knappen Niederlage in Neuss fest.

Herren: TC Eigen-Stadtwald – Lintorfer TC 5:4

Die Herren des TC Eigen-Stadtwald landeten in der 2. Verbandsliga gegen den Lintorfer TC einen Bigpoint und können das rettende Ufer nun aus eigener Kraft erreichen. Dabei kehrte auch das so lange vermisste Spielglück zurück. Philip Caesar profitierte an Position 4 von der verletzungsbedingten Aufgabe von Maximilian Belk, Yannik Lassak entzauberte den Holländer Bart van Haarlem im Match-Tiebreak und Fabian Pollender setzte sich souverän in zwei Sätzen durch.

Entsprechend ging es mit einem 3:3 in die Doppel, in denen die Gäste nur noch zwei spielfähig Konstellationen setzen konnten. Das Spitzendoppel ging dann an die Gegner, doch im dritten Doppel warfen Till Panek und Fabian Pollender alles in die Waagschale und machten mit einem 7:6 und 6:4 den wichtigen 5:4-Triumph und damit den zweiten Saisonsieg perfekt.

„Jetzt haben wir alles in der eigenen Hand und können den Klassenerhalt nach den Sommerferien perfekt machen“, so Kapitän Yannik Lassak. Am 12. August geht es auf eigener Anlage gegen den TC Raadt um den Verbleib in der 2. Verbandsliga.

Damen: TC BW Neuss – TC Blau-Gelb Eigen 5:4

Die Damen des TC Blau-Gelb Eigen müssen nach nur einem Jahr den Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Die fünfte Niederlage im fünften Spiel besiegelte den Abstieg. In Neuss waren die Gastgeberinnen insbesondere an den Spitzenpositionen eine Nummer zu groß. Katharina Alfs, Lisa Schmitke und Lara Danielowski mussten sich jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Punkten konnten Eva Wailer und Anna van Darl, das mögliche 3:3 nach den Einzeln verpasste Meike Altmann im Match-Tiebreak.

Zwar konnten die Neusserinnen anschließend nur zwei Doppel stellen, doch mehr als der klare 6:1, 6:1-Erfolg durch Lara Danielowski und Meike Altmann gelang nicht. Katharina Alfs und Lisa Schmitke hielten im Spitzendoppel zwar gut mit und waren zumindest im zweiten Satz auf Augenhöhe, doch letztlich besiegelte die 1:6, 4:6-Niederlage den 4:5-Endstand und damit den bitteren Abstieg am Ende einer unglücklichen Spielzeit.

