Talente des JC 66 Bottrop wittern Chance auf Gold und Silber

Bottrop. Die Ele Team-Challenge Online geht in die entscheidende Phase. Der JC 66 Bottrop ist mit seinen beiden Teams noch aussichtsreich vertreten.

Die ELE-Team-Challenge des JC 66 Bottrop geht in die heiße Phase und die Teilnehmer kämpfen in diesem Online-Wettkampf jetzt ihre Finalisten und die Platzierten aus. Mit zwei Teams sind auch die Bottroper noch voll im Medaillenrennen.

Die U13-Piraten starten gegen die Sport-Union aus Witten, denen die Bottroper in der Vorrunde noch äußerst knapp mit 6:8 unterlagen und somit noch „eine Rechnung offen haben“, wir Piratentrainer Sven Helbing berichtet. Er gibt die weitere Marschrichtung vor: „Wir sind jetzt alle natürlich heiß und wollen die Chance nutzen, auch ins Finale zu kommen. Wenn wir es schaffen, unsere Bestleistungen abzurufen, kann es mit dem Finale tatsächlich klappen.“

Tischtennis: Richard und Andreas Bortz: Zwei Brüder, zwei Klubs, eine Idee

Fußball: Rhenania Bottrop holt die SSV Buer ins Blankenfeld

Golf: Volker Stenbrock: „Jede Runde ist ein kleiner Urlaubstag“

Auf Hannah Urban können die Piraten indes nicht zählen, da sie wegen einer Knieverletzung nicht dabei sein kann. „Wir sind glücklicherweise ein sehr ausgeglichenes Team und können eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen. Natürlich hoffen wir, dass Hannah uns dann im abschließenden Kampf, egal ob es das große oder das kleine Finale sein wird, wieder helfen kann“, so Helbing.

Bottroper U15 bekommt es mit Bayer 04 Leverkusen zu tun

Das zweite Halbfinale wird zwischen Stella Bevergern und den Super-Drachen von Bayer 04 Leverkusen ausgekämpft. Den Kampf um die Plätze fünf und sechs bestreiten die Ultra-Dinos von Bayer 04 Leverkusen und die PSV Recklinghausen.

Auch im Altersbereich U15 steht ein Bottroper Team im Halbfinale und bekommt es dort mit dem Wettkampfteam von Bayer Leverkusen zu tun. Auch hier mussten sich die Piraten in der Vorrunde geschlagen geben. 6:10 hieß das Ergebnis am ersten Kampftag.

„Mal sehen, wie sich das Training auswirkt und wie weit sich unsere Kämpfer entwickelt haben. Einige Ergebnisse waren sehr knapp und eine Chance besteht bei acht Übungen in zwei Durchgängen immer. Hoch motiviert und fleißig sind jedenfalls alle. Wenn man im Halbfinale steht, will man natürlich mehr und so werden wir auch kämpfen“, ist die Bottroper U15-Trainerin Hannah Karrasch voller Vorfreude. Halbfinale Nummer zwei steigt zwischen Hertha Walheim und Stella Bevergern und der Platzierungskampf wird zwischen dem 1. Godesberger JC und der Sport-Union ausgetragen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport