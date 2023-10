Talent vom JC 66 Bottrop auch international ganz souverän

Bottrop. Beim Bayer-Cup der U14 in Leverkusen zeigt Bottroper Judo-Nachwuchs starke Leistungen. So schnitten die Talente in den einzelnen Klassen ab.

Beim Internationalen Bayer-Cup der U14 in Leverkusen holte der ambitionierte Judo-Nachwuchs des JC 66 Bottrop einmal Gold, einmal Bronze und belegte zweimal Rang fünf. Einen dritten Platz gab es für DJK Adler Bottrop 07.

In Leverkusen trafen die Bottroper Talente auf Konkurrenz aus Deutschland, Belgien und Luxemburg. Mirra Alperovych trat in der Gewichtsklasse bis 57 kg an (8 Teilnehmerinnen). Sie ließ in den ersten beiden Kämpfen nichts anbrennen und stand dort nach jeweils knapp 30 Sekunden als Siegerin fest. Im Finale war sie ebenfalls sehr fokussiert, gewann erneut vor Ende der regulären Kampfzeit und belegte souverän Platz eins.

Bottroper Duell in der Gewichtsklasse bis 37 kg

John-Lukas Patz startete in der Kategorie bis 37 kg. In der mit 15 Teilnehmern stark besetzten Gewichtsklasse ging es los mit einem starken Sieg durch vorzeitigem Ippon. Das zweite Duell verlor er knapp gegen den späteren Zweitplatzierten. In der Trostrunde gewann Patz die nächsten zwei Kämpfe frühzeitig, sodass er im „kleinen Finale“ Sam Hermanns von DJK Adler Bottrop 07 gegenüberstand.

Die beiden kennen sich aus zahlreichen Trainingseinheiten und Turnieren, weshalb es ein sehr enger Kampf wurde, der nach drei Minuten in den Golden Score ging. Nach weiteren anderthalb Minuten hatte Hermanns das Glück auf seiner Seite, sodass für Patz am Ende ein starker fünfter Platz heraussprang.

Noé Schneider kämpfte in der Klasse bis 43 kg (12 Teilnehmer). Er verlor gleich zu Beginn gegen den späteren Sieger. Kein Problem für das Bottroper Talente, für das es in der Trostrunde um den dritten Platz ging. Die nächsten zwei Kämpfe dauerten nur eine knappe halbe Minute, bis Schneider sie für sich entschieden hatte. Im „kleinen Finale“ behielt er höchste Konzentration und sicherte vorzeitig den Sieg und damit die Bronzemedaille.

Internationales Turnier lehrreich für Bottroper Nachwuchs

Paul Wörsdörfer (bis 46 kg/ 13 Teilnehmer) startete mit einem überzeugenden Sieg, danach wurden Nerven und Konzentration stark strapaziert, denn es gab auf seiner Matte technische Probleme, sodass eine halbe Stunde Zwangspause anstand. Der Bottroper kämpfte im Halbfinale aber wieder konzentriert, musste sich jedoch kurz vor Ende der regulären Kampfzeit knapp geschlagen geben. Das „kleine Finale“ verlor Wörsdörfer ebenfalls und belegte Rang fünf.

Jakob Hirschfelder startete in der Klasse bis 40 kg (17 Teilnehmer). Nach seinem Auftaktsieg verlor in der Hauptrunde trotz überzeugender Leistung den nächsten Kampf knapp, sodass auch er in die Trostrunde musste. Dort traf er auf den späteren Drittplatzierten. Die gute Leistung reichte nicht zum Sieg, sodass für Hirschfelder nur der 9. Platz blieb.

„Das Wochenende war sehr lehrreich für unseren Nachwuchs, der weitere Erfahrungen mit dem U15 Regelwerk machen konnte und starke Leistungen zeigte. Es sind deutliche Fortschritte zu erkennen und alle versuchen, das neu Gelernte im Wettkampf umzusetzen“, lobte JC-Trainer Sven König.

Alles zum Sport in Bottrop lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop