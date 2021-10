SVg Bottrops Niklas Janik überzeugt gleich sieben Mal

Recklinghausen. Niklas Janik von der SVg Bottrop 1924 war beim Kurz- und Mittelstrecken Meeting in Recklinghausen in Top-Form und überzeugte über alle Strecken.

Am 10. Oktober nahm Niklas Janik am 10. Kurz- und Mittelstrecken Meeting in Recklinghausen erfolgreich teil. Der Schwimmer der SVg Bottrop 1924 und gleichzeitiger Förderschwimmer des Bottroper Kaders für Leistungssport erhielt in den geschwommenen Strecken in der Wertung 2003 und älter durchweg Treppchenplätze.

Mit einer Zeit von 1:06,81 Minuten über die Strecke von 100 Meter Rücken wurde er erster, so auch auf der Strecke von 100 Meter Brust in einer Zeit von 1:16,28 Minuten. Gleich dreimal erzielte Janik Silber auf den Strecken über 100 Meter Lagen (1:07,81 Minuten), 50 Meter Schmetterling (28,05 Sekunden) und 100 Meter Freistil (57,16 Sekunden).

SVg Bottrops Niklas Janik kann sich auf die NRW-Meisterschaften freuen

Auf den Strecken über 50 Meter Freistil in einer Zeit von 25,70 Sekunden und auf der Strecke über 50 Meter Brust in einer Zeit von 32,86 Sekunden erhielt der Bottroper zweimal Bronze. Somit hat sich Niklas Janik auf Anhieb mit den absolvierten sieben Starts auf allen geschwommenen Strecken für die NRW Meisterschaften erfolgreich qualifiziert

