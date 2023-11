SVg Bottrop 1924 kehrt mit achtem Platz zurück

Recklinghausen. Der Nachwuchs der SVg Bottrop 1924 überzeugte im Bezirksfinale des landesweiten Kids-Cups gegen starke Konkurrenz und holte sich Platz acht.

Nach drei Vorrundenbegegnungen im Frühjahr und Sommer hatte sich das Team der Schwimm-Vereinigung Bottrop 1924 für das Bezirksfinale des Kids-Cups qualifiziert. Die zwölf besten Mannschaften durften in Recklinghausen antreten.

Ziel des landesweiten Kids Cup-Wettbewerbes ist es, den Schwimmnachwuchs (in diesem Jahr in den Jahrgängen 2014 bis 2017) mit einem kindgerechten Ansatz an den Wettkampfsport heranzuführen und dabei neben der Schulung der Elemente Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination insbesondere den Teamgeist zu fördern, weshalb ausschließlich Staffelformen zum Einsatz kommen.

Gegen zum Teil deutlich ältere Mannschaften trat das Bottroper Team mit den beiden Trainerinnen Jil Lewandowsky und Nele Banczyk nun beim Bezirksfinale in Recklinghausen an, das im Rahmen des Deutschen Mannschaftswettbewerbs der Jugend im Schwimmen (DMSJ) auf Bezirksebene ausgetragen wurde.

Bottrop kämpft sich auf den achten Platz

Hier mussten Staffeln über je 6x25 Meter Freistil, Brust, Rücken und einer Brust-Delfin-Kombination, je 8x25 Meter Lagen und Lagen-Beinarbeit sowie 300 Meter Teamausdauer absolviert werden. Dass man um die vorderen Platzierungen nicht würde mitschwimmen können, war den Trainerinnen im Vorfeld bewusst.

Von der der beeindruckenden Kulisse einer Bezirksmeisterschaft ließ sich der Bottroper Nachwuchs jedoch nicht verunsichern. Und so konnte das Team letztlich die Saison mit dem achten Platz beenden. In schöner Tradition marschierten die Teams anschließend zur Siegerehrung ein.

Für die Bottroper Mannschaft traten Hannah Böke, Marie Goldhammer, Sophia Stella Heimann, Luana Melody Krause, Lucie Müller, Felix Notthoff, Julius Scholkemper, Milan Schramm, Lilly Schulz und Lucy Schulz an. In den Vorrunden kamen zudem auch Daria Langer und Emilia Müller zum Einsatz.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop