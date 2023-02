SVg. 1924 Bottrop schwimmt in Gladbeck auf den dritten Platz

Gladbeck. Wegen des gesperrten Hallenbades im Sportpark fiel die Vorbereitung schwer. Dennoch überzeugten die Bottroper beim Wettkampf in der Nachbarstadt.

Winterpause und Trainingsrückstand aufgrund des gesperrten Hallenbades im Sportpark zum Trotz: Beim Pflichtzeiten-Wettkampf in der Gladbecker Traglufthalle gelang den Schwimmerinnen und Schwimmern der SVg. 1924 Bottrop ein Saisonauftakt nach Maß. Trotz starker Konkurrenz aus verschiedenen Landesstützpunkten reichte es zum dritten Platz in der Mannschaftswertung.

Neben vielen persönlichen Bestzeiten sicherten sich die „24er“ gleich 16 Podestplätze. Ganz nach oben ging es für Laura Thürstein (Jahrgang 2005). Das Mitglied des Förderkaders Bottroper Leistungssportler siegte über 200m Rücken in 2:42,03 Minuten. Gleich zwei Silbermedaillen über 100m Freistil und 200m Lagen sowie die Bronzemedaille über 100m Rücken rundeten die persönliche Erfolgsbilanz ab.

Maria Griebner siegt über 50m Schmetterling

Den Sprung auf das oberste Treppchen schaffte auch Maria Griebner (2012). Sie siegte über 50m Schmetterling in 0:39,27 Minuten. Zwei Bronzemedaillen über 200m Schmetterling und 50m Freistil kamen hinzu. Jeweils Silber sicherte sich Mia Dahlke (2011) über 100m Brust und 50m Brust/Beine.

Silber ging auch an Florian Pahlke (2007) über 100m Schmetterling sowie Bronze über 200m Rücken. Ebenfalls eine Silbermedaille gewannen Jan Binia (2011) über 100m Rücken sowie Gero Drewer-Gutland (2012) über 50m Freistil. Zwei Bronzemedaillen sicherte sich Julia Hanna Heimann (2008) über 400m Freistil sowie 100m Schmetterling. Eine weitere Bronzemedaille sprang für Noah Balzer (2010) über 50m Brust-Beine heraus.

Highlight des Wettkampfes war jedoch der Schwimmerische Mehrkampf (SMK) der Jahrgänge 2010 bis 2013. Bei diesem Wettkampf müssen alle Aktiven 400m Freistil, 200m Lagen sowie in einer selbst gewählten Schwimmart 50m Beinarbeit und jeweils 100 und 200m Gesamtlage schwimmen.

Sechs Bottroper sind im Mehrkampf erfolgreich

Die erzielten Zeiten werden nach der Punktetabelle des Weltschwimmverbandes in Punktwerte umgerechnet und addiert, so dass am Ende der mit der höchsten Gesamtpunktzahl für die jeweilige Schwimmart siegt. Durch die verschiedenen Disziplinen sind daher Schnelligkeit aber auch Ausdauer und insbesondere Vielseitigkeit gefordert.

Hier konnten sich gleich sechs Bottroper auf dem Treppchen platzieren. Mia Dahlke, ebenfalls Kadermitglied der Bottroper Leistungssportler, gewann Silber im SMK Brust. Sie schwamm die 400m Freistil in 6:16,71 Minuten, die 50m Brust-Beine in 0:53,61, 100m Brust in 1:36,78, 200m Brust in 3:29,42 und 200m Lagen in 3:14,71.

Auch Jan Binia ist Mitglied im Kader Bottroper Leistungssportler. Er wurde Zweiter im SMK Rücken mit 400m Freistil in 5:56,55 Minuten, 50m Rücken-Beine (0:55,67), 100m Rücken (1:25,00), 200m Rücken (3:07,13) und 200m Lagen (3:17,75). Ebenfalls Silber gewann Noah Balzer im SMK Brust nach seinen Wettkämpfen über 400m Freistil (5:44,75), 50m Brust-Beine (0:54,30), 100m Brust (1:33,72), 200m Brust (3:25,49) und 200m Lagen (3:01,28).

Lila Mioscka wird Dritte im Mehrkampf Kraul

Über Platz drei im SMK Kraul freute sich Lila Mioscka (2012). Sie absolvierte die 400m Freistil in 8:07,36 Minuten, 50m Kraul-Beine (1:07,93), 100m Freistil (1:36,26), 200m Freistil (3:45,41) und 200m Lagen (4:20,12). Auch Gero Drewer-Gutland wurde Dritter im SMK Kraul nach 400m Freistil (7:14,09), 50m Kraul-Beine (1:06,84), 100m Freistil (1:31,51), 200m Freistil (3:24,35) und 200m Lagen (4:00,09).

Zu den vielseitigsten Talenten des Bottroper Vereins zählt auch Nila Szygielski (2010), die ebenfalls Bronze im SMK Kraul gewann. Sie schwamm die 400m Freistil in 5:58,99 Minuten, 50m Kraul-Beine (0:48,96), 100m Freistil (1:16,01), 200m Freistil (2:47,92) und 200m Lagen (3:15,40).

Weitere Starter der SVg. schwammen nur knapp am Treppchen vorbei. Samira Strekies belegte gleich vier Mal den vierten Platz über 100 und 200m Rücken, 100m Schmetterling und 100m Brust. Nele Banczyk (2006), die ebenfalls Kadermitglied der Bottroper Leistungssportler ist, sicherte sich trotz einer verletzungsbedingten Einschränkung gleich drei vierte Plätze über 100m Schmetterling, 200m Freistil und 200m Lagen sowie zwei Mal den fünften Platz über 100 und 400m Freistil.

Marie Henschel belegte über 50m Brust den vierten und über 50m Freistil den fünften Platz. Ebenfalls Vierte wurde Pia Grimm über 400m Freistil. Fünfte Plätze belegten Rachel Löcker über 400m Freistil, Jost Stein über 200m Rücken und Hannah Wilke über 200m Freistil.

Weitere gute Leistungen erbrachten Frieda Bäcker, Lina Sophie Böke, Antonia Henrietta Dappen, Sophia Stella Heimann, Alisa Jörgens, Melina Jörgens, Maksym Khvorostiuk, Luana-Melody Krause, Elena Langer, Mariella Müller, Laureen Sitarz, Gabriel Stammkötter, Carla Sulzbacher, Tabea Szczygielski und Mia Wiemann.

