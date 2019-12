SV Vonderort zahlt gegen Rhenania Bottrop Lehrgeld

„Das war ein Rückschritt im Vergleich zu den letzten Spielen“, erklärte Trainer Peter Arndt nach der 1:4-Heimniederlage des SV Vonderort gegen die Zweitvertretung von Rhenania Bottrop.

Nach dem frühen Rückstand in der achten Spielminute spielte der SV Vonderort aus Arndts Sicht „unclever“ weiter. Trotz des Ausgleichs in der 31. Minute durch Kai Lueg, sollte es eine „grottenschlechte“ Leistung der Blau-Weißen werden. Zwei individuelle Fehler, nach Querpässen in die Füße der Rhenanen Spieler, sorgten für den 1:3-Halbzeitstand.

„Uns fehlt einfach noch die Reife, die Spiele in Überzahl vielleicht auch mal umzubiegen“, damit sprach Arndt auf den zweiten Durchgang an. In der 60. Minute stellte Schiedsrichter Saßmannshausen einen Rhenanen Akteur mit Rot vom Platz, den Vorteil konnte Vonderort aber nicht nutzen. Im Gegenteil: Nach einem Fehler von Keeper Jens Nüsgen erzielten die Gäste in der 83. Minute sogar das 4:1. „Wir versuchen in Überzahl Rhenania mit langen Bällen zu Überspielen. Das hat nicht funktioniert.“, erklärte der Vonderorter Trainer.

„Insgesamt haben wir uns nach dem holprigen Start gefangen und ein paar Schritte nach vorne gemacht. Jetzt wollen wir die Vorbereitung für unsere Entwicklung nutzen.“, resümierte Arndt.

