Die Löwen vom Vonderorter Wienberg schnuppern in der Kreisliga C weiter Höhenluft. Auch nach acht absolvierten Spieltagen bleibt der SV Vonderort gänzlich ohne Niederlage und zählt so zur Spitzengruppe der Liga. Gleich zwei Mal war die Mannschaft von SVV-Trainer Mike Schweitzer an diesem Wochenende binnen 48 Stunden gefordert: Dem 5:1 (1:1) vom Freitagabend im Gastspiel bei den Fuhlenbrocker Haien folgte am Sonntag auf heimischem Geläuf ein 1:1 (1:1) gegen die Drittmannschaft von Sterkrade 06/07.

„Mit diesen vier Punkten können wir durchaus leben“, resümierte Schweitzer, „natürlich wollen wir am liebsten jede Partie siegreich gestalten. Beide Ergebnisse gehen so aber völlig in Ordnung.“

SV Vonderort: Ungewisse Lage erschwert Aufgabe

Sascha Hockertz und der SV Vonderort holten zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen und sind unter der Woche schon wieder dran. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Unter schwierigen Voraussetzungen blickten die Vonderorter der Doppelaufgabe entgegen. „Wir sind personell derzeit recht dünn besetzt, sodass wir kaum über Alternativen verfügt haben. Da ist es für die Jungs schon eine Herausforderung, gleich in zwei Partien binnen so kurzer Zeit die entsprechende Leistung abzurufen“, äußerte sich der Vonderorter Coach.

„Insgesamt ist es derzeit für alle Fußballer eine schwierige Situation, da man nie so ganz weiß, wie sich die kommenden Trainingseinheiten gestalten und ob die nächste Partie überhaupt absolviert werden kann.“ Zumindest an diesem Wochenende konnten die Vonderorter die insgesamt 180 Spielminuten über die Bühne bringen.

Dabei wurden die Wienberg-Löwen bereits im Gastspiel bei den Haien durchaus gefordert. „Wir haben in der ersten Hälfte nicht so recht in die Partie gefunden“, so Schweitzer. Folgerichtig gingen die Hausherren zunächst überraschend durch Timo Witucki (10.) in Führung.

Zwar glichen die Vonderorter noch vor der Pause durch Kevin Balgar aus, zufriedenstellend war die Leistung aber nicht. „In der Halbzeit wurde die eine oder Schraube ein wenig nachjustiert.“ Die ergriffenen Maßnahmen machten sich für die Gäste aus Vonderort bezahlt: In den zweiten 45 Minuten trat der SVV zunehmend dominanter auf und kreierte einige Torchancen. Erneut Balgar, Kai Willi Willert, Dominik Steuper und Dominik Mader schraubten das Ergebnis in die Höhe. „Es hätten unter dem Strich sogar noch mehr Tore für uns sein können, das Resultat ging so aber in Ordnung“, so Schweitzer.

Nur Marius Naumann trifft für den SVV

Und auch zwei Tage später hatte der Vonderorter Trainer am Endergebnis kaum etwas auszusetzen. Als „faires Remis“ ordnete Mike Schweitzer das 1:1 seiner Schützlinge im Heimspiel gegen die Reserve von Sterkrade 06/07 ein. „Es ist einerseits schade, dass es für uns nicht zu drei Punkten gereicht hat. Andersrum war Sterkrade ein starker Gegner, der uns einiges abverlangt hat.“

Dabei wurden die Bottroper zunächst erneut früh erwischt, schon nach acht Minuten gingen die Gäste in Führung. „Ein starker Angriff von Sterkrade, der kaum zu verteidigen war. Auch hier haben wir einige Minuten gebraucht, um das Spiel an uns zu reißen“, so Schweitzer. Mit dem Ausgleich zum 1:1 durch Marius Neumann nach einer halben Stunde schien der SVV wieder im Spiel, doch weitere Tore sollten an diesem Nachmittag Mangelware bleiben. „Unser Gegner hat clever verteidigt, es war ein spannendes Spiel mit einem gerechten Ergebnis.“ Unter dem Strich zeigt sich der Vonderorter Coach mit der aktuellen Situation am Wienberg indes durchweg zufrieden, nach sechs Siegen aus acht Partien und mit 20 Punkten auf dem Konto zählt der SVV zur Ligaspitze. Zudem haben die Bottroper bisweilen zwei Spiele weniger absolviert als Tabellenführer Glück-Auf Sterkrade (22), sodass der Schweitzer-Elf der Sprung auf Platz eins winkt.

„Wir stehen gut da, es war unser Ziel möglichst weit oben mitzumischen und da sind wir derzeit voll im Soll. Zudem bereitet es viel Spaß, mit dieser eingespielten Truppe zu arbeiten. Wir sind auf einem guten Weg.“

