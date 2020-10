SV Vonderort besiegt Hobbyliga Oberhausen souverän

Bottrop. Der SV Vonderort hat seine positive Serie fortgesetzt. Die Schweitzer-Elf setzte sich am Sonntag mit 4:0 gegen die Hobbyliga Oberhausen durch.

Sebastian Goretzki

Auch nach sechs Spieltagen bleibt der SV Vonderort das einzige noch ungeschlagene Team der Kreisliga-C1. Die Wienberglöwen setzten sich mit 4:0 gegen das Team der Hobbyliga Oberhausen durch und feierten so bereits den fünften Saisonsieg.

Gegen die Oberhausener übernahm die Schweitzer-Elf schnell die Regie auf dem Aschegeläuf, bereits nach zehn Minuten brachte Kevin Balgar seine Farben in Führung. Die Vonderorter ließen bis zur Halbzeit noch zwei weitere Treffer folgen, nach dem 2:0 durch Marcel Rieger (37.) traf Willi Willert mit dem Pausenpfiff zum 3:0.

Auch nach dem Seitenwechsel und trotz der klaren Führung blieben die Vonderorter am Wienberg das spielbestimmende Team. So erhöhte Torjäger Willert nach 66 Minuten gar auf 4:0. Durch den nächsten klaren Meisterschaftserfolg bleibt der SVV auf Aufstiegskurs und zeigt sich obendrein für das bevorstehende Kreispokalduell mit dem SV 1911 am Mittwochabend gut gerüstet.

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:2 (Vorbericht)/Spielbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg 2:3 (Vorbericht/Spielbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld 5:2 (Vorbericht/Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel 4:1 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald 0:1 (Vorbericht/Spielbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock 2:5 (Vorbericht/Spielbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 7:0 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III 5:2

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen 3:8 (Spielbericht)

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II abges.

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II 9:1

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II 4:3

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop 4:0 (Spielbericht)

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen 7:0 (Spielbericht)

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV 4:3

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III 3:2

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III 3:2

SV Vonderort - HL Oberhausen 4:0 (Spielbericht)

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II 5:5

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III 5:6

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III 2:2

