SV Rhenania setzt sich beim VfL Grafenwald durch

Nach den Spielausfällen am Wochenende wollten beide Teams unbedingt noch einmal auf den Platz. Und das Testspiel zwischen dem VfL Grafenwald und dem SV Rhenania entwickelte schon in den Anfangsminuten einen ordentlichen Unterhaltungswert. Am Ende setzten sich die Rhenanen trotz 0:1-Rückstand mit 3:1 durch.

„Wenn wir so in die Liga gehen, dann müssen wir uns nicht verstecken“, erklärte Sven Koutcky nach dem Spiel. Der Trainer des VfL Grafenwald wählte eine komplizierte Formulierung, um mitzuteilen, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden sein konnte. Die Wöller starteten gegen den souveränen Tabellenführer der Kreisliga A mutig und überraschend zielstrebig. So hatte VfL in der Anfangsphase gleich zweimal die Führung auf dem Fuß, doch in beiden Fälle vergab Fabrizio Nowack nach starken Einzelleistungen (10./13.).

Rhenania übernimmt erst in der Schlussphase die Regie

Die Rhenania bemühte sich darum, das Spiel an sich zu reißen, geriet dadurch aber immer wieder in Verlegenheit. So auch in der 33. Minute. Ein verunglückter Rückpass von Marvin Polak landete im Netz. Lange hinterher liefen die Bottroper nicht, Emre Kilic sorgte schon mit dem nächsten Angriff für den 1:1-Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit tat sich lange nichts, erst als beide Seiten ordentlich durchwechselten, bekam Rhenania Oberwasser. Emre Kilic traf in der 71. Minute zur 2:1-Führung, Robin Müller stellte in der 77. Minute mit einem Sonntagsschuss den 3:1-Endstand her. „Wir haben noch Zeit, aber wir haben auch noch einiges zu tun“, erklärte Marco Hoffmann nach Spielende.