Sieben Wochen liegen hinter dem letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Das umkämpfte und emotionale Kreispokal-Finale zwischen dem SV Fortuna und dem VfB Bottrop (2:3) war aber nur ein verheißungsvolles Vorspiel. Beide Teams sammelten seitdem die maximale Punktzahl in Pflichtspielen. Eine Serie wird reißen, soviel steht fest. Am Sonntag geht es aber nicht nur um drei Punkte und Prestige, sondern ganz nebenbei auch um die Tabellenführung in der Bezirksliga.

Der Blick auf die Tabellensituation in der Bezirksliga macht momentan vielen Bottropern große Freude. An der Spitze stehen die beiden noch verlustpunktfreien Teams des VfB Bottrop und des SV Fortuna. Gleich dahinter auf Platz drei rangiert Aufsteiger SV Rhenania. „Momentan machen die Jungs das wirklich gut, defensiv stehen wir sehr stabil. Und ich hoffe, dass wir das auch am Sonntag fortsetzen können“, sagt Sebastian Stempel vor dem Derby gegen den VfB Bottrop.

Sebastian Stempel hofft auf mehr Fairness auf dem Platz und an der Seitenlinie

Mit der Erfahrung aus dem Kreispokalfinale ergänzt Fortunas Trainer: „ich hoffe, dass es ähnlich spannend wird, wünsche mir aber, dass es diesmal auf dem Platz und an der Seitenlinie deutlich fairer zugeht.“ Stempel macht keinen Hehl daraus, dass ihm insbesondere die Rotsperre gegen Kevin Wenderdel immer noch schwer im Magen liegt. „Da fehlt mir die Verhältnismäßigkeit. Kevin bekommt fünf Wochen dafür, dass er sich einen Gegenspieler vom Leib hält. Ein Spieler des VfB rennt dagegen von der Ersatzbank aufs Feld, hat 30 Sekunden Zeit, es sich besser zu überlegen, schlägt aber dennoch zu und wird dafür vergleichsweise milde bestraft. Das ist einfach nicht richtig.“

Immerhin: Kevin Wenderdel darf am Sonntag (15.15 Uhr, Rheinbabenstraße) erstmals wieder mitspielen. Die Sperre des Leistungsträgers ist abgelaufen. Bis auf den noch für ein Spiel gesperrten Cedric Lohe stehen den Fortunen für das Spitzenspiel damit alle Spieler zur Verfügung. Gegen den ebenfalls noch verlustpunktfreien Gegner soll die Serie guter Leistungen fortgeführt werden. Mit nur zwei Gegentreffern in fünf Spielen ist der SV Fortuna das bislang defensivstärkste Team der Liga. Auch deshalb sagt Stempel: „Wir haben ein Heimspiel und rechnen uns einiges aus.“

Fortuna Bottrop erwartet 600 Zuschauer Der SV Fortuna Bottrop rechnet am Sonntag mit einem großen Zuschaueraufkommen. Die Corona-Schutzverordnung lässt einen Besuch von 1000 Zuschauern zu. So viele Fußballfans erwartet Martin Jaeschke nicht. Der Fortuna-Vorsitzende schätzt: „Vielleicht werden es 600.“ Martin Jaeschke macht klar, dass der SV Fortuna Bottrop auch an diesem Sonntag seiner Pflicht nachkommen wird: „Die Einhaltung der Corona-Regeln ist uns sehr wichtig.“ Die Besucher werden deshalb gebeten, am Sonntag rechtzeitig zu kommen, um längere Schlangen am Eingang zu vermeiden.

„Es geht nur um drei Punkte und nicht um die Meisterschaft“, versucht Patrick Wojwod die Bedeutung des Derbys auf das Wesentliche zu reduzieren. Dem Coach des VfB Bottrop ist jedoch bewusst, dass diese nüchterne Betrachtung nur einen Bruchteil der Wahrheit abbildet: „Natürlich hat dieses Spiel eine ganz besondere Brisanz“, gibt Wojwod zu. Auch ihm ist das Kreispokalfinale am 23. August mit fünf Toren und drei Platzverweisen noch in Erinnerung.

Patrick Wojwod kritisiert die aufkommende Selbstzufriedenheit beim VfB Bottrop

Wojwod strahlt vor dem Duell Selbstbewusstsein aus, wünscht sich den sechsten Sieg in Serie, sagt aber auch: „Wenn dieses Spiel unentschieden endet, dann ist meine Welt völlig in Ordnung. Wir sind im Pflichtspieljahr 2020 noch ohne Punktverlust. Und wir werden alles dafür tun, dass das auch über den Sonntag hinaus so bleibt.“

Mit den bisherigen Auftritten seiner Mannschaft ist Wojwod zufrieden, mit der Vorbereitung auf das Spitzenspiel allerdings nicht: „Im Training hatte ich zuletzt den Eindruck, dass nicht jedem Spieler die Bedeutung des Spiels klar ist. Da macht sich eine Selbstzufriedenheit breit, dich ich nicht gut finde. Alle sollten wissen, was sie erwartet. Wir treffen auf einen Gegner, der uns besiegen will. Und wenn wir nicht bereit sind, die nötigen Attribute dagegen zu stellen, dann wird es für uns wahrscheinlich eng.“

