SV Fortuna Bottrop: Trio liefert überzeugendes Debüt ab

Der SV Fortuna Bottrop startet mit einem Erfolgserlebnis in das neue Jahr. Die Fortunen gewannen dank eines Treffers von Ralf Thiel in der Schlussminute mit 2:1 gegen den BV Rentfort.

„Ich bin zufrieden, der Sieg war verdient“, sagte Trainer Sebastian Stempel. Zum ersten Mal durften auch die Winterneuzugänge Alexandros Matrakos, Alexander Ntinas und Aras Ausif ihr Können unter Beweis stellen. Die drei Akteure zeigten ein solides Spiel, so dass Stempel nach der Partie zufrieden mit den Einständen der Debütanten war. Vom Anpfiff an dominierten die Bottroper das Spielgeschehen. Es überraschte nicht, dass Marcel Siwek bereits nach sieben Minuten zur Fortunen-Führung traf: Der Angreifer ließ nach einem langen Pass von Marcel Leidgebel dem Gladbecker Torhüter keine Abwehrchance.

Rentfort erzielt kurz vor dem Seitenwechsel den Ausgleich

Allerdings wurde das Spiel in den letzten Minuten vor der Pause ausgeglichener und die Rentforter kamen praktisch mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich. „Das ärgert mich. Da musst du hinten sicherer stehen und die Führung mit in die Pause nehmen“, so Stempel.

Nach vielen Wechseln auf beiden Seiten verflachten das Spiel in der zweiten Hälfte. Lediglich Dominik Wenderdel trat im gegnerischen Sechszehner in Erscheinung: Zehn Minuten vor dem Ende tauchte Wenderdel innerhalb von fünf Minuten bei zwei Ecken am ersten Pfosten auf. Doch anstatt in das Tor, krachte der Ball zweimal an den Querbalken. Trotz des Alupechs gewannen die Fortunen die Partie noch: Ralf Thiel nutze kurz vor dem Abpfiff eine Vorlage von Siwek eiskalt aus und traf zum 2:1.