„Oberhausen und Bottrop geht es ja im Vergleich zu den Nachbarstädten noch einigermaßen gut“, probierte Tristan die Corona-Situation in NRW in der letzten Woche noch schönzureden. In der WhatsApp-Gruppe vom SV 1911 Bottrop herrschte die große Sorge vor erneuten Kontaktverboten für den Amateursportbereich.

Gerade Micha steuerte stark gegen diesen Gedanken. Wäre ja nicht auszumalen, wie das wieder wäre den ganzen Tag nur mit Frau und Kind zu verbringen. Anstatt die unkonzentrierten jungen Wilden aus seiner Mannschaft während eines Spiels wachzubrüllen, müsste er im Falle eines Lockdowns wieder die Playstation anschreien. Natürlich steht die Gesundheit und das Allgemeinwohl jedes einzelnen Menschen auf der Welt über allem. Dennoch hat niemand bei den 11ern Lust darauf, auf Fußball zu verzichten. Obwohl, so könnte man regenerieren und man hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Rückkehrer aus dem prall gefüllten Lazarett zu bejubeln.

1911 Bottrop: Wer nicht spielt, kann nicht verlieren

Und außerdem wäre man so wieder einige Wochen ungeschlagen. Ein Zustand, den die Ascheathleten aus den Weywiesen momentan leider nicht kennen. „Wenn man nicht spielt, kann man auch nicht verlieren“, lautet der ironische Ansatz diese bescheidene Situation zu resümieren. Stimmt. Leider hat sich aber die ganze Situation zugespitzt. Der Inzidenzwert in Bottrop ist um ein Vielfaches höher als die Torausbeute der 11er nach 8 Spielen. Aber nicht nur der Inzidenzwert macht der Weywiesen-Truppe zu schaffen. Mittlerweile haben die Bottroper Naturtalente einen Coronafall zu beklagen. Dies bedeutet zeitgleich auch Quarantäne für nahezu alle Spieler im Kader und einen ausgesetzten Spielbetrieb.

Letzterer hat neben dem bereits oben genannten Vorteil auch noch den netten Nebeneffekt, dass man sich Samstagabend in den eigenen vier Wänden am Kühlschrank vergnügen kann ohne am Spieltag Ärger zu bekommen. Immerhin ein Trostpflaster.

Weitere Folgen der Kolumne

Die Krux mit dem Dresscode: Miss Piggy gerät in helle Panik

Zwischen Möhrenstreifen und Gefühlsausbrüchen

90 Minuten Livestream, drei Dosenbier und 18 Zigaretten

Anblick verursacht Panik: Er ist viel länger als du denkst

Guido Burgstaller hätte es nicht besser gemacht

Bierlos in Rentfort: Der feine Fuß der Wuchtbrumme

Der SV besiegt Fuhlenbrock und die Bierreserve auf Jacobi

Lecker Currywurst bei der zweiten Weltreise

Bratwurst-Lieferungen in die Spielbesprechung sind untersagt

Coach Carter greift zu fiesen Hütchenspieler-Tricks

Aller Anfang ist auch ein Kampf mit dem BMI

Es fühlt sich ein bisschen wie Fußball an

Abstand? So sehen unsere Zweikämpfe immer aus

Die Sehnsucht nach der Rückkehr des Fußballs

Das Körpergewicht dürfte ein Thema werden

Ein Mannschaftsabend vor der Webcam

Taktische Fehler schon am Vorabend

Zwischen Wahn- und Entzugserscheinungen

Besser auf der PS4 als gar kein Fußball

1911 Freunde sollt ihr sein

Von Tretern, Seuchenvögeln und Ausredenkönigen

Die Parcours-Tortur eines Amateurfußballers

Bratwurst, Bier - Weywiesen-Wahnsinn

Beim Test überzeugt vor allem die Musikbox

Lukas Schneider ist Bottroper und leidenschaftlicher Amateurfußballer. Der 25-Jährige ist Torhüter des SV 1911 Bottrop und teilt mit uns in seiner Kolumne „1911 Freunde“ den Blick auf das nicht selten skurril komische Innenleben des kleinsten Bottroper Kreisliga-Vereins.