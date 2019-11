SV 1911 Bottrop verspielt alles in nur acht Minuten

Einen bitteren Spielverlauf durchlebten die Fußballer vom SV 1911 Bottrop im Heimspiel gegen die Reserve von SuS Oberhausen. Am Ende unterlag die Elf des Elfer-Trainerduos Konstantin Jacob und Daniel Pietryszek den Gästen aus der Nachbarstadt mit 1:3 (0:3) und musste so die achte Niederlage im 13. Spiel hinnehmen. „Am Ende ging das Ergebnis in Ordnung“, erwies sich Pietryszek als fairer Verlierer, „es hätte aber auch durchaus anders laufen können.“

Schließlich waren ganze acht Minuten unmittelbar vor der Halbzeitpause spielentscheidend. Bis dato hatten die Elfer die Gäste aus Oberhausen weitestgehend im Griff und hätten bei einer besseren Chancenverwertung bis zu diesem Zeitpunkt bereits führen können, wenn nicht gar müssen. „Wir laufen zwei Mal frei auf das Tor zu und machen die Dinger nicht“, so Pietryszek. Dass sich dies im Fußball gerne rächt, hat auch das Heimspiel gegen SuS bewiesen: Die Oberhausener zeigten sich eiskalt und schossen ab der 38. Minute eine klare 3:0-Pausenführung heraus. „Da hat der Gegner uns auf dem völlig falschen Fuß erwischt.“

Zwar gelang Jean Pierre Konarski noch das 1:3 (52.), mehr war für den SV aber nicht drin. Zu allem Überfluss sah der eingewechselte Lennart Fischer Gelb-Rot (76.). Immerhin: Auch SuS musste in der Schlussphase zwei Platzverweise verkraften.

Tabelle: Kreisliga B