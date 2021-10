SV 1911 Bottrop steht vor einem Sechs-Punkte-Spiel

Bottrop. Der SV 1911 Bottrop hängt im Tabellenkeller der Kreisliga B fest. Am Wochenende geht es gegen einen Gegner, der genauso viele Probleme hat.

Die vergangenen Wochen liefen nicht gerade gut für den SV 1911 Bottrop. Die letzten drei Partien gingen allesamt verloren. Nach dem 1:2 gegen Hibernia Alstaden und dem Ausscheiden im Kreispokal, setzte es auch gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord III eine 1:2-Niederlage. Es folgte ein 0:3 gegen Glück-Auf Sterkrade III.

Der SV 1911 ist somit auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht, steht weiterhin bei vier Punkten aus sechs Partien und muss gehörig aufpassen, bald nicht das Tabellenende der Kreisliga B zu zieren. Dort steht aktuell die DJK Adler Oberhausen, die aber punktgleich mit den Bottropern ist.

SV 1911 Bottrop hat eine große Chance

Am Wochenende kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Kellerkinder (Anstoß 15 Uhr, In den Weywiesen 86). Den Bottropern bietet sich also eine große Chance – mit großer Gefahr. Für solche Partien wurde der Begriff „Sechs-Punkte-Spiel“ erfunden. Den Adlern gelang ihr einziger Saisonerfolg bisher am ersten Spieltag, an dem sie Sterkrade 06/07 II mit 4:1 besiegten. Am zweiten Spieltag folgte ein Remis gegen Sterkrade-Nord III, danach gab es nur noch Pleiten.

