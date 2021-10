SV 1911 Bottrop macht aus Müll Punkte - Sportfreunde patzen

Bottrop. In der Kreisliga B kommt Polonia Ebel zu einem deutlichen Sieg gegen Lirich, eine Liga darunter bleibt der SV Vonderort auf Aufstiegskurs.

Die Sportfreunde 08/21 Bottrop kassieren im Heimspiel gegen den VfR Oberhausen II eine knappe Niederlage. Auch der TSV Feldhausen muss sich geschlagen geben. Die Spiele der Bottroper Erstmannschaften in den Kreisligen B und C in der Übersicht:

SF 08/21 Bottrop - VfR 08 Oberhausen II 2:3

Die Sportfreunde 08/21 haben am Sonntag die Chance verspielt, sich an das Führungstrio der Kreisliga B1 heranzurobben. Die Bottroper unterlagen dem VfR 08 Oberhausen II knapp mit 2:3. Zweimal hatten die Sportfreunde einen Rückstand ausgleichen können. Kevin Molitor traf nach 34 Minuten zum 1:1 und Christof van Ewyck zum 2:2 (65.). Zu einem Punkt reichte es aber nicht, weil die Oberhausener in der 71. Minute ein drittes Mal zuschlugen.

VfR Polonia Ebel - Arminia Lirich II 4:0

Beim VfR Polonia Ebel zeigt die Formkurve wieder nach oben. Eine Woche nach der 0:3-Derbyniederlage gegen BW Fuhlenbrock II gelang dem Team ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Arminia Lirich II und der Sprung auf den fünften Tabellenplatz. Dabei taten sich die Bottroper aber lange Zeit schwer. Amet Tufan brachte die Gastgeber nach 39 Minuten in Führung. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Oliver Bogatzki traf in der 85. Minute zum 2:0. Bis zum Schlusspfiff legten Rafal Stacewicz und Pascal Kalutza noch zwei weitere Tore zum 4:0-Endstand nach.

SV 1911 Bottrop - Adler Oberhausen 2:1

Der SV 1911 Bottrop hat nach zwei Niederlagen in Serie in die Erfolgspur zurückgefunden. Das Team setzte sich am Sonntag knapp mit 2:1 gegen den Tabellenletzten DJK Adler Oberhausen durch. Die drei Treffer des Spiels fielen alle innerhalb der ersten zehn Minuten. Nikolaj Klujew und Ossama El-Hammadi brachten die Bottroper mit 2:0 in Front, Oberhausen kam nach zehn Minuten zum Anschlusstreffer. Trainer Daniel Pietryszek war von der Leistung seines Teams nicht gerade angetan: „Es war wichtig, dass wir mal wieder gewonnen haben. Zehn Minuten waren auch gut, die anderen 80 aber auch völliger Müll. Wir können froh sein, dass die Führung gehalten hat.“

FC Bottrop IV - SV Vonderort 2:4

Der SV Vonderort hat im Aufstiegsrennen einen wichtigen Dreier eingefahren. Der Tabellendritte setzte sich in einem spannenden Spiel mit 4:2 bei Verfolger FC Bottrop IV durch. Marcel Rieger (18.) und Kevin Simon mit einem verwandelten Elfmeter (38.) brachten Vonderort in der ersten Halbzeit zweimal in Führung. Doch darauf hatten die Gastgeber die passenden Antworten. Tacettin Senyüz traf zum 1:1 (34.), Turgut Senyüz zum 2:2 (44.). In der zweiten Halbzeit hielten die Vonderorter ihren Kasten sauber und tüteten den sechsten Saisonsieg durch Treffer von Stefan Droste (72.) und Kevin Balgar (88.) ein.

TSV Feldhausen - VfL Resse III 2:5

Der TSV Feldhausen musste am Sonntag die dritte Saisonniederlage in der Kreisliga C1 hinnehmen. Gegen den VfL Resse III geriet das Team von Andreas Rettschlag schon in der ersten Halbzeit auf die Verliererstraße. Resse war trotz der 4:0-Führung aber noch nicht auf der sicheren Seite, weil sich der TSV nach dem Seitenwechsel steigerte und noch zu Treffern von Mamod Ibrahim (47.) und Leroy Paltian (55.) kam.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop