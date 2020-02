Bottrop. Der Verbandsfußballausschuss hat am Sonntag auf die Unwetterwarnungen reagier und alle Fußballspiele ab 14 Uhr abgesagt.

Sturmtief Sabine bremst Bottrops Fußballer aus

Der Verbandsausschuss des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) hat am Wochenende wegen des Sturmtiefs Sabine alle Partien auf Verbands- und Kreisebene abgesagt, die am Sonntag für 14 Uhr und später angesetzt waren.

Der Verbandsfußballausschuss (VFA) hat am frühen Sonntag auf die Unwetterwarnung reagiert: Alle Partien ab 14 Uhr wurde abgesagt. Das bedeutet: Es wurden bei Männern (Oberliga, Landesligen, Bezirksligen) und Frauen auf Verbandsebene keine Pflichtspiele und keine Freundschaftsspiele ausgetragen. Die Absage galt auch für den Spielbetrieb in den 13 Kreisen des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), sprich: in den Kreisligen. Auch da ruhte am Nachmittag der Ball. „Wir hatten stets die Wetterprognosen für den Niederrhein im Blick und haben uns schlussendlich für diesen Schritt entschieden, um die Sicherheit auf und neben den Plätzen zu garantieren. Da nun in der Mehrheit der Ligen der komplette Spieltag abgesetzt ist, entsteht keine Wettbewerbsverzerrung“, erklärte der Vorsitzende des Verbandsfußballausschuss Wolfgang Jades.