Starke 60 Minuten reichen der TSG Kirchhellen noch nicht

Kirchhellen. Die junge Saison hat der TSG Kirchhellen bereits den zweiten Hochkaräter serviert. Der Aufsteiger macht seine Sache gut, verliert aber dennoch:

Der Spielplan in der Landesliga hat es zu Beginn der neuen Saison mit der TSG Kirchhellen als Liganeuling nicht gut gemeint. Nach dem Auftaktduell mit dem schwierigen Gastspiel beim OSC Rheinhausen II musste sich der Bezirksligaaufsteiger am Sonntag vor eigenem Publikum mit dem Turnerbund Oberhausen messen und unterlagen mit 27:33.

Nach Ansicht von Kirchhellens Trainer Sebastian Meier sind die Oberhausener ein absoluter Meisterschaftskandidat: „TBO zählt in diesem Jahr sicherlich zu den stärksten Landesligisten. Grundsätzlich sehe ich sowohl Oberhausen als auch die OSC-Reserve unter den Top fünf.“ Am Ende mussten die Kirchhellener auch in ihrer zweiten Landesligapartie mit einer Niederlage im Gepäck das Spielfeld verlassen. Gegen den Turnerbund zog die TSG an der Loewenfeldstraße mit 27:33 (15:17) den Kürzeren und wartet somit auch weiterhin auf den ersten Punktgewinn.

Sebastian Meier nahm die Heimpleite allerdings zum Anlass, seinen Schützlingen auf neuem Terrain eine positive Zukunft vorherzusagen. Den Grund lieferte die Art und Weise, wie die Kirchhellener dem vermeintlichen Favoriten aus der Nachbarstadt begegnet sind und diesen zeitweise am Rande einer Niederlage hatten. „Aus diesem Spiel können wir für uns nur Gutes gewinnen“, so Meier, „wenn wir diese Leistung in künftige Spiele transportieren, dann wird sich der Erfolg bei uns einstellen. Da bin ich absolut überzeugt.“

TSG Kirchhellen kann Philipp Peich nicht bremsen

In einem temporeichen und umkämpften Duell hatten die Gastgeber gegen den Turnerbund zunächst immer wieder knapp das Nachsehen und sahen sich hauchdünn in Rückstand. Vor allem die spielerische und physische Stärke der Oberhausener stellte die TSG vor eine gehörige Aufgabe. Meier: „Zudem hatten sie mit Philipp Peich einen starken Spieler auf dem Parkett, dem wir quasi auf den Füßen gestanden haben und der trotzdem noch zu acht Toren kam. Insgesamt muss man anerkennen, dass der TBO ziemlich stark war.“

Doch die Kirchhellener nahmen den Wettstreit an und hielten ihrerseits mit Robustheit und Willenskraft dagegen. Das Ergebnis: Eine zwischenzeitliche 15:14-Führung und ein knapper 15:17-Rückstand zur Pause, der den Gastgebern für die zweiten 30 Minuten alle Chancen ließ.

Meier: „Auch in der zweiten Halbzeit waren wir richtig gut im Spiel und hatten unseren Gegner im Prinzip genau da, wo wir ihn haben wollten.“ Zwar legte der TBO weiterhin knapp vor, jedoch ließen sich die Kirchhellener nicht abschütteln und hielten bis zum 24:25 (46.) den Kontakt. „Da hatte man schon das Gefühl, dass dieses Spiel noch hätte kippen können. Letztlich haben wir es uns selbst zuzuschreiben, dass es am Ende doch noch etwas klarer wurde“, so Meier.

Am Ende lässt die TSG Kirchhellen zu viele Chancen liegen

Denn in der entscheidenden Schlussphase schlich sich aufseiten der Hausherren bei der Chancenverwertung der Fehlerteufel ein, sodass die TSG einige teils sehr gute Chancen ausließ. Dies nutzten die Oberhausener aus, um den Sieg einzutüten. „Hätten wir unsere Tore gemacht, wäre es vielleicht noch spannender geworden“, so Meier.

Im Vergleich zur Vorwoche erkannte der Kirchhellen-Coach derweil noch einmal eine Leistungssteigerung, die zuversichtlich stimmt. Meier: „Gegen Rheinhausen hatten wir schon 50 gute Minuten, in denen wir mitgegangen sind. Diesmal waren es die kompletten sechzig Minuten. Dadurch haben wir gesehen, dass wir in der Landesliga absolut auf Augenhöhe agieren können. Deshalb sehen wir diesen Auftakt auch bei weitem nicht als Fehlstart an.“

Den ersten Saisonsieg wollen die Kirchhellener am kommenden Wochenende einfahren. Dann gastiert die TSG bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II (Sa., 17 Uhr). Allerdings wartet auch in Dinslaken eine unbequeme Aufgabe auf das Meier-Team. So konnte die HSG ihre ersten beiden Ligapartien erfolgreich gestalten. Meier: „Wir glauben aber an unsere Chance und wollen punkten.“

