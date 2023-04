Stadtwald und Blau-Gelb erwarten schwere Aufgaben

Bottrop. Zwei der 20 Bottroper Tennismanschaften in der offenen Klasse schlagen auf Verbandsebene auf – mit Teamgeist wollen sie ihre Ziele erreichen.

In der offenen Klasse sind die Bottroper Tennisvereine mit fünf Damen und 15 Herren-Mannschaften von der Bezirksklasse C bis zur 2. Verbandsliga vertreten.

Aushängeschilder sind die Damen des TC Blau-Gelb Eigen und die Herren des TC Eigen-Stadtwald, die die Bottroper Farben auf Verbandsebene vertreten.

TC Eigen-Stadtwald steht vor einer Marathon-Saison

Als Aufsteiger erwartet die Stadtwälder eine Marathonsaison in der 2. Verbandsliga. Gleich sieben Saisonspiele sind angesetzt. Zum Auftakt sind sie bereits am Samstag (29. April) ab 14 Uhr bei der Krefelder TG zu Gast.

„Unser vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt und das wird mit Blick auf die Meldelisten der Konkurrenz vermutlich noch schwerer als vor zwei Jahren, als wir den Klassenerhalt knapp verpasst haben. Aber wir werden alles geben, denn es ist unser Anspruch in dieser Liga zu spielen und gute Matches zu absolvieren“, sagt Kapitän Yannik Lassak, der als Nummer zwei des Stammkaders hinter dem erfahrenen und spielstarken Philipp Penkatzki in die Spielzeit geht.

Damen des TC Blau-Gelb Eigen gehen mit Selbstvertrauen in die Saison

Die Damen des TC Blau-Gelb Eigen steigen dagegen erst am 9. Mai bei Treudeutsch Lank in die Saison ein. Auch am Schlangenholt ist der Klassenerhalt das erklärte Ziel. „Wir gehen nach einer erfolgreichen Wintersaison mit gewachsenem Selbstvertrauen und großer Motivation in die Saison. Die Gruppe ist stark, aber wir sind als Team schon immer an unseren Aufgaben gewachsen und konnten uns auch personell noch einmal verstärken“, sagt Stephanie Winter.

Lisa Schmitke und Meike Altmann ergänzen den Kader und sollen dabei helfen die benötigten Punkte einzufahren. Doch unabhängig vom Saisonausgang betont Winter auch: „Wir freuen uns auf einen langen Tennissommer mit spannenden und fairen Spielen - und auf eine gute Zeit mit den Mädels.“

