Stadtmeisterschaft: Der VfB Bottrop greift nach dem Titel

Der Briefumschlag, den es als Belohnung für den ersten Platz beim Jürgen-Weber-Turnier gab, blieb nicht lang heil in den Händen von Patrick Wojwod. „Hier!“, sagte der Trainer des VfB Bottrop und reichte den Preis an einen seiner Spieler weiter weiter – die Botschaft war klar. Die Erfrischung hatte sich das Team redlich verdient. Der VfB hat sich mit dem Turniersieg in Richtung Stadtmeisterschaft in Stellung gebracht und hat dort auch noch eine Rechnung offen.

„Die Jungs haben das in den letzten beiden Spielen richtig gut gemacht“, blickte der Trainer auf die beiden Duelle mit Bezirksligisten: 4:0 gegen den FC Bottrop 19 im Halbfinale, 2:1 nach Verlängerung im Endspiel gegen den bis dahin ungeschlagenen SV Fortuna. Vor allem das Endspiel hatte einen ganz anderen Charakter als der Rest des Turniers – ein Kampf auf Augenhöhe, voll konzentriert. Viel Taktik, viel Emotion – und am Ende gewann Schwarz-Weiß.

VfB enttäuscht nur gegen SF 08/21

Verdient, der VfB war die beste Mannschaft an den beiden Tagen in der Dieter-Renz-Halle. Ob Gino Pöschl, Julian Mali, Mustafa Uslu, Marvin Stanczyk oder all die anderen, man sah den Schwarz-Weißen in jedem Spiel an, dass sie Bock auf die Halle hatten –- außer in einem Spiel. Nachdem der VfB Bottrop den Halbfinaleinzug sicher hatte, unterlag er 0:2 gegen die Sportfreunde 08/21. Auch wenn die Sportfreunde gut aufgelegt waren, passte das Wojwod gar nicht, wie er verriet: „Da haben wir einmal den arroganten raushängen lassen, dann verlieren wir direkt“, sprach der das Problem klar an. Aber: „Danach waren ein paar Wolken in der Kabine, die abregnen mussten. Und das kam genau zur richtigen Zeit. Besser, als so ein Spiel im Halbfinale abzuliefern.“ Da hatten die Pikträger wieder ihre A-Form, hinter der einiges mehr steckt als die bloße Lust aufs Spielen.

„Das läuft eben so, weil wir Sachen eingeübt haben und uns daran halten, genau wie an die Absprachen, die wir getroffen haben“, erklärte Patrick Wojwod, der stolz war: „Wir hatten sogar zwei A-Jugendliche dabei – da können wir heute nicht so viel falsch gemacht haben.“

Das lässt die Bottroper für die Stadtmeisterschaft hoffen – der Weber-Pokal ist ja üblicherweise ein guter Fingerzeig in Richtung der Stadt-Titelkämpfe. Im Vorjahr gewann der SV Fortuna erst bei den Sportfreunden, zog den VfB eine Woche später im Stadtmeisterschafts-Finale mit 6:0 am Nasenring durch die Manege.

Von Wojwod und seiner Mannschaft war da keiner dabei, die Bedeutung des Turniers ist ihm aber wohl bewusst: „Das hier war etwas Schaulaufen, Winterspeck abtrainieren – und vielleicht noch gucken, wer wie für die Halle zu gebrauchen ist. Nächste Woche geht es dann richtig ums Prestige.“ Mit zwei Turniersiegen ins neue Jahr zu starten wäre das richtige Signal für die Rückserie, in der der VfB gerne mindestens noch vor dem SV Fortuna landen würde (aktuell drei Punkte Rückstand).

Auf die Frage, ob der VfB für die Rückrunde noch Spieler dazuholt oder verpflichtet, antwortete Patrick Wojwod nach dem Weber-Turnier nur vielsagend: „Beides.“ Vom VfB Bottrop ist in den kommenden Tagen also einiges zu erwarten, auf dem Parkett und daneben.

In der letzten Spielminute zählt jede Sekunde

Die Hallenstadtmeisterschaft der Bottroper Fußball-Familie ist eine Erfolgsgeschichte. Weil Erfolg aber kein Selbstläufer ist, haben die Organisatoren diesmal nicht nur an einigen Stellschrauben gedreht, sondern echte Neuerungen auf den Weg gebracht. So werden bis Sonntag in der Dieter-Renz-Halle erstmals die Stadtmeister der Männer und Frauen parallel ausgetragen. Außerdem wurde das Regelwerk angepasst.

4-Sekunden-Regel: Beim Einrollen, einem Eckball oder Freistoß muss der Ball innerhalb von vier Sekunden ins Spiel gebracht werden. Geschieht das nicht, wechselt der Ballbesitz.

Letzte Spielminute: Die Spielzeit in der Vorrunde beträgt zwölf Minuten, ab der Zwischenrunde 15 Minuten. Neu ist die „effektive letzte Spielminute“. Das bedeutet, dass in den letzten 60 Sekunden jeder Partie die Zeit angehalten wird, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Etwa bei Aus, nach Toren und bei Verletzungsbehandlungen.

Grätschen verboten: Auch diese Änderung haben Bottrops Fußballer den Futsal-Regeln entnommen. Der Versuch, rutschend und mit ausgestrecktem Bein in Ballbesitz zu kommen, wird damit strafbar und hat mindestens einen Freistoß für die gegnerische Mannschaft zur Folge.

Sebastian Stempel von Titelverteidiger SV Fortuna Bottrop kann mit den Änderungen gut leben und geht mit seinem Team optimistisch an den Start: „Unter der 4-Sekunden-Regel kann ich mir noch nicht wirklich etwas vorstellen. Die effektive letzte Spielminute macht aber sofort Sinn. Das mit dem Grätschen in der Halle habe ich noch nie verstanden. Das wurde in der Vergangenheit viel zu milde bestraft. Das Spiel in der Halle ist auch so schon gefährlich genug, die verbindliche Regel finde ich gut.“ Seine Mannschaft sieht Stempel trotz des verletzungsbedingten Ausfalls noch Nico Andreadakis für die Titelkämpfe gut aufgestellt. Eine rot-weiße Kampfansage bleibt aber aus: „Wir haben die wohl schwerste Vorrundengruppe und wollen uns gut verkaufen. Dass wir in der Halle kicken können, haben wir schon beim Weber-Turnier gezeigt.“

Turnierplan Männer

Freitag, Vorrundengruppe A

18.00 Uhr: FC Bottrop - Dostlukspor Bottrop

18.15 Uhr: TSV Feldhausen - Welheimer Löwen

18.30 Uhr: VfR Polonia Ebel - FC Bottrop

18.45 Uhr: Welheimer Löwen - Dostlukspor Bottrop

19.00 Uhr: TSV Feldhausen - VfR Polonia Ebel

19.15 Uhr: Welheimer Löwen - FC Bottrop

19.30 Uhr: Dostlukspor Bottrop - VfR Polonia Ebel

19.45 Uhr: FC Bottrop - TSV Feldhausen

20.00 Uhr: VfR Polonia Ebel - Welheimer Löwen

20.15 Uhr: Dostlukspor Bottrop - TSV Feldhausen

Samstag, Vorrundengruppe B

13.15 Uhr: VfB Bottrop - VfB Kirchhellen

13.45 Uhr: VfL Grafenwald - SF 08/21 Bottrop

14.15 Uhr: SV Vonderort - VfB Bottrop

14.30 Uhr: SF 08/21 Bottrop - VfB Kirchhellen

14.45 Uhr: VfL Grafenwald - SV Vonderort

15.00 Uhr: SF 08/21 Bottrop - VfB Bottrop

15.15 Uhr: VfB Kirchhellen - SV Vonderort

15.30 Uhr: VfB Bottrop - VfL Grafenwald

16.00 Uhr: SV Vonderort - SF 08/21 Bottrop

16.30 Uhr: VfB Kirchhellen - VfL Grafenwald

Samstag, Vorrundengruppe C

15.45 Uhr: Fortuna Bottrop - Rhenania Bottrop

16.15 Uhr: BW Fuhlenbrock - Hobbyliga Bottrop

16.45 Uhr: SV 1911 Bottrop - Fortuna Bottrop

17.00 Uhr: Hobbyliga Bottrop - Rhenania Bottrop

17.15 Uhr: BW Fuhlenbrock - SV 1911 Bottrop

17.30 Uhr: Hobbyliga Bottrop - Fortuna Bottrop

17.45 Uhr: Rhenania Bottrop - SV 1911 Bottrop

18.00 Uhr: Fortuna Bottrop - BW Fuhlenbrock

18.15 Uhr: SV 1911 Bottrop - Hobbyliga Bottrop

18.30 Uhr: Rhenania Bottrop - BW Fuhlenbrock

Sonntag, Zwischenrundengruppe D

11.00 Uhr: Sieger Gruppe A - Sieger Gruppe C

11.18 Uhr: Zweiter Gruppe B - Bester Dritter II

12.12 Uhr: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B

12.30 Uhr: Sieger Gruppe C - Bester Dritter II

13.24 Uhr: Bester Dritter II - Sieger Gruppe A

13.42 Uhr: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe B

Sonntag, Zwischenrundengruppe E

11.36 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A

11.54 Uhr: Zweiter Gruppe C - Bester Dritter

12.48 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe C

13.06 Uhr: Zweiter Gruppe A - Bester Dritter

14.00 Uhr: Bester Dritter - Sieger Gruppe B

14.18 Uhr: Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe C

Sonntag, Halbfinale

15.25 Uhr: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe E

15.45 Uhr: Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe D

Sonntag, Spiel um Platz 3

16.25 Uhr: Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Sonntag, Finale

17.15 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF2



Turnierplan Frauen

Samstag, Vorrunde

10.00 Uhr: Fortuna Bottrop - Rhenania Bottrop

10.15 Uhr: TSV Feldhausen - VfB Bottrop

10.30 Uhr: BW Fuhlenbrock - VfL Grafenwald

10.45 Uhr: Fortuna Bottrop - TSV Feldhausen

11.00 Uhr: Rhenania Bottrop - BW Fuhlenbrock

11.15 Uhr: VfB Bottrop - VfL Grafenwald

11.30 Uhr: BW Fuhlenbrock - Fortuna Bottrop

11.45 Uhr: VfL Grafenwald - TSV Feldhausen

12.00 Uhr: Rhenania Bottrop - VfB Bottrop

12.15 Uhr: VfL Grafenwald - Fortuna Bottrop

12.30 Uhr: VfB Bottrop - BW Fuhlenbrock

12.45 Uhr: TSV Feldhausen - Rhenania Bottrop

13.00 Uhr: Fortuna Bottrop - VfB Bottrop

13.30 Uhr: Rhenania Bottrop - VfL Grafenwald

14.00 Uhr: TSV Feldhausen - BW Fuhlenbrock

Sonntag, Halbfinale

14.45 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde

15.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

Sonntag, Spiel um Platz 3

16.05 Uhr: Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Sonntag, Finale

16.50 Uhr: Sieger HF1 - Sieger HF2