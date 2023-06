Stadtmeisterschaft: Ab sofort kann gemeldet werden

Kim Möllers geht als Titelverteidiger der Stadtmeisterschaft an den Start.

Bottrop. Die ersten Meldungen sind bereits eingegangen. Gastgeber TC Eigen-Stadtwald zeigt sich generalüberholt. Vereine sollen die Werbetrommel rühren.

Während sich die Tennis-Medenspiele in vielen Spielklassen bereits in der Sommerpause oder schon abgeschlossen sind, werfen beim TC Eigen-Stadtwald die Stadtmeisterschaften ihre Schatten voraus. Das Traditionsturnier steigt vom 19. August bis zum 10. September auf der Tennisanlage an der Stenkhoffstraße. Das Portal zur Online-Anmeldung ist freigeschaltet und über www.tennis-in-bottrop.de erreichbar.

Etwas mehr als 400 Meldungen verzeichneten die Verantwortlichen der Bottroper Tennis-Titelkämpfe im vergangenen Jahr und mindestens eine vergleichbare Größenordnung wünscht sich auch der TC Eigen-Stadtwald für die 68. Auflage des Traditionsturniers.

TC Eigen-Stadtwald hofft auf zahlreiche Teilnehmer

„Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, damit möglichst viele Konkurrenzen gespielt werden können und wir im Spätsommer über drei Wochen ein tolles Tennisfest auf unserer Anlage feiern können“, sagt Joachim Sprenger. Der Geschäftsführer hat ein breit aufgestelltes Organisationsteam aus jungen und erfahrenen Kräften zusammengestellt und sieht seinen Verein für die Stadtmeisterschaften gut aufgestellt. Seit der Komplettsanierung der acht Plätze sowie der sanitären Anlagen im vergangenen Jahr könnten die Rahmenbedingungen kaum besser sein.

Die ersten Meldungen sind bereits eingegangen. Die B-Konkurrenz der Herren der offenen Klasse hat sogar schon die erforderliche Sollstärke von acht Meldungen erreicht. Doch dabei soll es nicht bleiben. Insbesondere für die Damen-Konkurrenzen erhoffen sich die Verantwortlichen mehr Zuspruch als in den vergangenen Jahren und richten zugleich einen Aufruf an alle Bottroper Tennisspielerinnen und Tennisspieler.

„Alle Aktiven sind gefordert in den Vereinen und ihren Mannschaften die Werbetrommel zu rühren. Nur dann kann es uns gelingen attraktive Felder zusammenzustellen und den herausragenden Stellenwert der Stadtmeisterschaften zu bewahren. Jede einzelne Meldung zählt“, betont Fachschaftleiter Werner Hüsken.

Erstmals sind Anmeldungen auch im Herren-Einzel 80, im Damen-Einzel 75 sowie im Herren-Doppel 75 und Damen-Doppel 70 möglich. Ebenfalls erstmals ausgeschrieben ist das Mixed 70. Eine Anpassung wurde zudem mit Blick auf die B-Felder der offenen Klasse vorgenommen. Hier sind in diesem Jahr auch Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2005 und 2006 zugelassen, die parallel auch noch in den Jugend-Konkurrenzen spielberechtigt sind.

Das Portal zur Online-Anmeldung ist freigeschaltet und über www.tennis-in-bottrop.de erreichbar. Für die Jugend- und Erwachsenenkonkurrenzen sind zwei separate Anmeldeportale eingerichtet worden. Meldeschluss ist der 14. August.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop