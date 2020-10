Da war mehr drin. Mit 2:4 (1:0 zur Pause) mussten sich die Sportfreunde 08/21 Bottrop nach 90 Minuten gegen die zweite Mannschaft des BV Osterfeld geschlagen geben. Dabei hätte es auch ganz anders laufen können.

Trainer Anton Martin war schon etwas geknickt. Seine Mannschaft hatte 48 Minuten lang alles richtig gemacht, lag verdient mit 2:0 vorne, doch dann schlugen die Osterfelder zurück und drehten ein fast schon verlorenes Spiel noch um. „Wir haben leider innerhalb von 15 Minuten komplett die Kontrolle über das Spiel verloren“, so Martin.

„Osterfeld hat da sein Spiel umgestellt und eiskalt unsere Schwächen im Kopfballspiel ausgenutzt. Das war schon sehr clever, wie sie uns mit den hohen Bällen aus dem Halbfeld heraus in Schwierigkeiten gebracht haben. Da hatten wir in der Phase nichts entgegen zu setzen und da haben sie uns kalt erwischt“, analysierte Martin das Spielgeschehen in Hälfte zwei.

Sportfreunde 08/21 Bottrop wachen zu spät auf

Dabei war alles so gut los gegangen, Kevin Molitor und Lhasan Mohamed Mohamed hatten getroffen, nach 50 Minuten schien alles in eine Richtung zu laufen. Doch dann drehten die Osterfelder das Spiel und erst beim Stand von 2:3 bekamen die Sportfreunde wieder mehr Zugriff auf die Partie, hatten auch noch Torchancen zum Ausgleich, konnten diese aber nicht nutzen.

Stattdessen setzen der BVO kurz vor Schluss noch einen erfolgreichen Konter zum 4:2 und entschied damit die Partie.

Mehr Nachrichten aus dem Bottroper Amateurfußball