Sportfreunde 08/21 Bottrop gehen erneut leer aus

Die Sportfreunde 08/21 bleiben in der Fremde ohne Punkte. Auch das neunte Auswärtsspiel der Saison ging verloren. Die Bottroper unterlagen am Sonntag bei Grün-Weiß Holten mit 0:5.

Anton Martin wirkte nach dem Spiel ratlos. Bottrops Trainer räumte zwar ein, die Niederlage sei verdient und auch in der Höhe gerecht, aber einen Vorwurf wollte er seiner Mannschaft nicht machen: „Das war heute einfach nicht unser Tag.“ Die Holtener waren durch einen Doppelschlag in der 24. und 25. Minute auf die Siegerstraße eingebogen.

Vorentscheidend waren aber nicht die beiden Tore, sondern das Bottroper Abschlusspech. „Wir hatten in der ersten Halbzeit vier Hundertprozentige, die wir nicht nutzen“, erklärte Martin. Für die zweite Halbzeit hatten sich die Bottroper noch einmal viel vorgenommen, doch die Oberhausener trafen direkt in der 48. Minute zum 3:0 und schenkten dem Gast in der 63. und 75. Minute noch zwei weitere Tore ein. „Ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber wir spielen auswärts fast immer wie das Kaninchen vor der Schlange“, fasste Martin nach Spielschluss zusammen.