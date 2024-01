Spiel zur Unzeit: SCB schaut beim EM-Finale in die Röhre

Bottrop Wenn Handball-Europa den Fernseher einschaltet, müssen Bottrops Handballerinnen beim HSV Überruhr antreten. Trainer Grewer macht ein Versprechen:

Die Handballerinnen vom SC Bottrop schwimmen auch im neuen Kalenderjahr weiter auf der Erfolgswelle. Am ersten Spieltag nach der Winterpause gelang dem SCB bereits der zehnte Saisonsieg im 15. Meisterschaftsspiel, womit die Sieben des Trainergespanns Christoph Grewer und Thomas Stratmann nicht nur einen starken vierten Platz einnimmt, sondern gar die Option auf den nur einen Zähler entfernten dritten Rang besitzt.

So hat der Aufsteiger einmal mehr seine Ambitionen in der aktuellen Spielzeit untermauert, gegen den HSV Überruhr IV soll zur ungewohnten Zeit am Sonntag (20 Uhr) der elfte Streich gelingen. Zwar sorgt die Spielansetzung beim SC in Teilen für Unverständnis, immerhin steigt kurz zuvor das Finale der Handball-Europameisterschaft.

„Dafür wollen wir aber zumindest die Punkte aus Essen mitnehmen“, lässt Grewer durchblicken, „hinsichtlich des Finalspiels fällt uns vielleicht noch eine Lösung ein. Überruhr könnte eine kleine Wundertüte sein, bei Reserveteams weiß man nie so genau, was einen erwartet.“ Das Ziel sei jedoch wie schon beim 37:14 in der Hinrunde ein Sieg. Grewer: „Ganz so leicht wird es aber nicht werden. Wir sind gewarnt.“

Grewer sieht noch viel Entwicklungs- und Erfolgspotenzial

Mit dem bisherigen Abschneiden seiner Schützlinge zeigt sich der SC-Coach derweil mehr als einverstanden. Dabei sei das Erfolgsrezept relativ simpel, wie Grewer weiter ausführt. „Die Mannschaft hat gemeinsam sehr viel Spaß“, beschreibt der Trainer des SCB, „das spiegelt sich auf, aber auch neben dem Spielfeld wieder. Das Team zieht sehr gut mit und ist ehrgeizig.“

Zudem verfüge der Landesligist über eine in weiten Teilen noch junge Mannschaft, die mit Blick auf die Zukunft weiteres Entwicklungspotenzial birgt. „Darauf ist unser Konzept ausgelegt. Wir verfügen über zwei solide Teams im Seniorenbereich, dadurch haben wir ein sehr gutes Fundament geschaffen.“

Wozu es für die Bottroperinnen künftig reichen könnte, vermag Grewer zwar nicht zu beurteilen. „Da wollen wir uns gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“, so der SC-Coach. Es sei allerdings durchaus denkbar, dass die Mannschaft auch im Falle der erfolgreichen Verbandsligaqualifikation eine gute Rolle einnehmen könnte. „Ob wir dann vielleicht in ein paar Jahren noch eine Etage höher blicken, bleibt abzuwarten. In jedem Fall sind wir mit dem derzeitigen Stand sehr zufrieden.“

