Simon Ehring vom LC Adler Bottrop scheitert nur knapp

Simon Ehring und Jan Roßkothen vom LC Adler Bottrop starteten bei der Bahnlaufserie in Siegburg. Für Roßkothen bestand nochmals die Gelegenheit, in einem guten Starterfeld seine DM-Quali über 400m-Hürden zu bestätigen und zu versuchen, seine Zeit noch einmal zu verbessern.

Bei schwierigen Windverhältnissen musste er jedoch seinen gewohnten Rhythmus verändern und kam mit 57,60 Sekunden etwas später als in der Vorwoche ins Ziel. Für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft hätte jedoch auch diese Zeit gereicht.

Für Simon Ehring lief es nicht ganz so gut. In seinem Rennen über 400 Meter erreichte er trotz einer neuen persönlichen Bestzeit nicht die erhoffte Qualifikationszeit für die U18-DM. In 52,15 Sekunden gewann Ehring seinen Lauf souverän, es fehlte etwas mehr als eine halbe Sekunde zum großen Ziel. Ehring sucht Ende September dann noch einmal den Vergleich mit den besten Läufern im Nordrhein-Gebiet, wenn es um die Landestitel über 200 und 400 Meter geht.