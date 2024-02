Sieg gegen Essen: Adler 07 Bottrop beendet Niederlagenserie

Bottrop Nach vier Niederlagen in Serie standen die Bottrops Handballerinnen gehörig unter Druck. Der Sieg gegen Königshof sorgt für neuen Optimismus:

Kollektives Aufatmen war am Wochenende bei den Landesliga-Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop angesagt. Denn nach vier Niederlagen in Serie konnte die Mannschaft von Bottrops Trainer Marius Bruckwilder am Sonntag vor eigenem Publikum endlich wieder einen Sieg holen, mit 29:23 (17:14) setzten sich die Adler-Handballerinnen im 17. Ligaspiel gegen Adler Königshof II durch und fuhren somit die Saisonpunkte 17 und 18 ein.

Und die 07er hatten noch weiteren Grund zur Freude, immerhin kehrten mit Hanna Kramer und Julia Schmidt zwei zuletzt schmerzliche vermisste Säulen des Teams in den Kader zurück. „Dieses Spiel tat uns allen sehr gut“, zeigte sich Bruckwilder erleichtert, „wir konnten den benötigten Befreiungsschlag landen und können mit der Partie rundum zufrieden sein.“

Adler 07 Bottrop mit überzeugender Abwehrarbeit

Gerade in der Abwehr verdienten sich die Bottroperinnen nach Ansicht ihres Trainers gegen Königshof Bestnoten. „Ich habe der Mannschaft vor der Partie gesagt, dass die Defensive unser Trumpf ist und wir darüber Spiele gewinnen können. Genau so ist es dann auch gekommen, 23 Gegentore sind ein guter Wert“, äußerte sich der Adler-Trainer. Und weiter: „Gerade im Mittelblock, angeführt von einer starken Svea Buchholz, aber auch auf den Außenpositionen waren wir hellwach. Darüber hinaus haben wir immer wieder schnell umgeschaltet, das Tempo hochgehalten und uns auf diese Weise durchgesetzt.“

Dass die 07er nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Wochen wieder ein anderes Gesicht zeigen sollten, stellten sie gegen Königshof schon in den ersten Spielminuten unter Beweis, als sie sich bis zur 8. Minute ein 6:3 erspielten. „Diesmal haben wir unsere Chancen besser genutzt“, lobte Bottrops Trainer die Effektivität der Gastgeberinnen, die zudem gute Lösungen gegen eine offensiv ausgerichtete Abwehr des Gegners gefunden hätten.

Lara Lueckenotte und Adler 07 Bottrop halten den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Königshof hat sehr offen verteidigt und immer wieder Spielerinnen von uns in Manndeckung genommen. Wir konnten aber stets passend antworten und Situationen spielerisch lösen.“ Ein einziges Mal gelang es den Gästen, die Führung an sich zu reißen (13:14). In den letzten Spielminuten des ersten Durchgangs ließen die 07er aber kein weiteres Gegentor mehr zu und drehten den Rückstand in eine 17:14-Pausenführung um.

Jetzt geht es zur SG Burgaltendorf/Kupferdreh

Bis zum 19:19 (41.) gelang es dem Kontrahenten schließlich, den Bottroperinnen erfolgreich Gegenwehr zu leisten. Dann erlangte die Bruckwilder-Sieben zunehmend ein spielerisches Übergewicht und münzte dieses in eine Führung um, die bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand gegeben wurde. Über ein 23:19 (46.) stellten die 07er somit ihren neunten Saisonsieg sicher, der sie auch mit Blick auf die Tabelle durchschnaufen lässt. Bruckwilder: „Die Stimmung in der Mannschaft war fantastisch. Es war ein ganz wichtiger Erfolg, der uns zuversichtlich nach vorne blicken lässt.“

Die Bottroperinnen halten durch den neunten Saisonsieg den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte. Den Rückstand auf den Tabellennachbarn und Tabellensiebten Adler Königshof II konnten die Adler auf zwei Punkte verkürzen. Einen weiteren Schritt in die richtige Richtung können die Bottroperinnen am kommenden Sonntag machen. Dann steht die Auswärtspartie gegen die SG Burgaltendorf/Kupferdreh auf dem Programm (16 Uhr, Goetheschule, Essen). In der Hinrunde war das Duell mit den Essenerinnen eine klare Angelegenheit. Die Adler setzen sich mit 27:18 durch.

