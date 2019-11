SG Bottrop/Borbeck: Gutes Omen für das Derby mit Gladbeck

Die Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck peilen gegen den TV Gladbeck II den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel an.



Den Volleyballerinnen der SG Bottrop/Borbeck steht am Samstag ein weiteres Lokalduell ins Haus, wenn ab 15 Uhr der TV Gladbeck II zu Gast in der Dieter-Renz-Halle ist. Trainer Florian Rieck formuliert einen klaren Anspruch an sein Team, auch wenn zwei Stammspielerinnen fehlen.