SG Bottrop/Borbeck: Erst Jubel, dann Autounfall

Zu Gast beim Tabellenletzten ohne Punkt- und Satzerfolg – auf dem Papier eine klare Sache. Doch die SG Bottrop/Borbeck machte vor der Verbandsliga-Partie am Sonntag beim TuS 08 Lintorf in Ratingen nicht den Fehler, die Gegnerinnen zu unterschätzen. Und sie taten gut daran, wie der knappe 3:2-Erfolg belegte.

Schon in der Vorbereitung hatten sich die beiden Teams gegenüber gestanden, danach aber verschiedene Richtungen eingeschlagen. Während Bottrop/Borbeck die Auftaktpleite verdaute, drei Siege in Folge einfuhr und in der Tabelle beständig nach oben kletterte, stürzte Ratingen ab. Ohne Stammkräfte hagelte es Niederlagen – bis Sonntag.

SG Bottrop/Borbeck baut nach gewonnenem ersten Satz ab

„Ich habe die Mädels gewarnt, nicht auf die Tabelle zu schauen. Jetzt, wo alle da sind, hat Lintorf eine sehr gute Mannschaft“, sagte Trainer Florian Rieck, zeigte sich aber trotzdem angesäuert. Denn ein Durchmarsch schien nach dem gewonnen ersten Satz (25:23) möglich, doch die Spielgemeinschaft baute in der Folge ab – mal wieder.

Mit 25:27 und 23:25 ließen sich die Gäste die Butter vom Brot nehmen, weshalb Rieck in der Pause der Kragen platzte. „Ich habe klar gesagt: ‚Es kotzt mich an, dass wir nie über drei Sätze eine Konstanz drin haben‘“, erklärte der Coach, um lobend zu ergänzen: „Die Mannschaft hat eine klasse Reaktion gezeigt.“

Bottrop Die SG-Reserve führt die Landesliga-Tabelle an Auch die zweite Mannschaft der Bottroperinnen steht in dieser Saison zusammen mit Borbeck als Spielgemeinschaft auf dem Parkett - und das bislang höchst erfolgreich. In der Landesliga-Staffel 4 führen die Bobos die Tabelle an. Im Heimspiel gegen den TSV Solingen machte die SG mit 3:1 den vierten Saisonsieg perfekt, nach einem 1:1 zog Bottrop/Borbeck mit 25:23 und 25:23 davon. Nächster Gegner am kommenden Samstag in der Marie-Curie-Realschule ist der ART Düsseldorf.

Angeführt von Vanessa Raake, die eine „überragende Aufschlagserie“ (Rieck) aufs Parkett legte, setzte sich Bottrop/Borbeck auf 20:2 ab und glich letztlich mit 25:10 aus. Im Tiebreak stand das Duell dann auf Messers Schneide – bis beim Stand von 9:10 das Spielglück eingriff. Das Unparteiischen-Team nahm nach kurzer Diskussion einen Lintorfer Punkt zurück, den sich dann die Gäste schnappten. Statt 9:11 hieß es 10:10 und das Momentum ging endgültig auf die Seite der Spielgemeinschaft über.

Mit 15:12 machte das Rieck-Team die Wende perfekt und sicherte sich Saisonsieg Nummer vier. „Wir haben Moral bewiesen und wieder ein 1:2 gedreht. Jede Woche brauche ich das Tiebreak aber auch nicht“, bilanzierte Florian Rieck, um mit Blick auf Tabellenplatz vier zu schließen: „Hinten ist die Ente fett, nach fünf Spieltagen ist noch keiner aufgestiegen.“

Autounfall endet für Florian Rieck glimpflich

Für den Trainer selbst hatte das Wochenende übrigens einen unschönen Abschluss. Kurz nach der Abfahrt in Ratingen nahm eine andere Verkehrsteilnehmerin dem Lehrer die Vorfahrt, was zu einem Totalschaden, aber zum Glück zu keinem Personenschaden führte. „Ein gebrauchter Abend“, kommentierte Florian Rieck, der sich davon aber ebenso wenig wie die SG Bottrop/Borbeck bremsen lassen will. Im Derby gegen den TV Gladbeck II kommenden Samstag haben wieder die Bobos Vorfahrt.

