Am Ende hieß es 3:0 für den SF 08/21 gegen 1911 Bottrop in diesem Derby in der Kreisliga B. Eine klare Sache also, aber nur auf dem ersten Blick, denn es war ordentlich was los auf der Sportanlage an der Paßstraße.

Beide Mannschaften taten sich schwer in der ersten Hälfte, hatten mit den nicht idealen Platzverhältnissen zu kämpfen. Die Schlüsselszene des Spiels ereigneten sich kurz vor dem Ende der ersten Hälfte. Da nämlich parierte Michel Paternoga nicht nur einen Elfmeter des SV, sondern einen Nachschuss und einen Kopfball in der daraus folgenden Szene gleich noch mit.

Quasi im Gegenzug und mit dem Pausenpfiff markierte Spielertrainer Hayri Yilmaz nach Vorarbeit von Lhasan Mohamed Mohamed die 1:0 Führung für die Sportfreunde.

Bonnemann macht alles klar

Beim 2:0 teilten sich Yilmaz und Mohamed erneut die Arbeit, dieses Mal unter umgekehrten Vorzeichen, in der Schlussminute erhöhte Martin Bonnemann auf 3:0. Anton Martin zeigte sich hocherfreut: „Es war eine Bombenstimmung in Kabine. Derbysieg, Tabellenführung und das erste Mal in dieser Saison auch zu null gespielt, wir sind heute richtig glücklich.“

Aber am Dienstag wartet schon die nächste schwere Aufgabe für die Sportfreunde auswärts bei TuS 1900 Buschhausen II.

