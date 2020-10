SF 08/21 Bottrop lassen Polonia Ebel keine Chance

Mit Bravour haben die Sportfreunde 08/21 Bottrop ihre Pflichtaufgabe gemeistert und sich völlig ungefährdet den fünften Saisonsieg verdient. Im Kreisliga-B-Derby beim Tabellenschlusslicht Polonia Ebel II setzten sich die drittplatzierten Sportfreunde mit 5:1 (2:0) durch und stockten sogleich das eigene Punktekonto auf 18 Zähler auf. Darüber hinaus wahrte die Elf von 08/21-Spielertrainer Anton Martin die weiße Weste.

„Die Jungs haben ihre Sache ganz ordentlich gemacht“, zeigte sich Martin im Anschluss zufrieden, „bisweilen läuft es ganz gut für uns. Das hat man auch in diesem Spiel allen Ausfällen zum Trotz gesehen.“ Zwar gingen die Sportfreunde personell angeschlagen ins Duell mit der Polonia-Reserve, doch die Gäste ließen von Beginn an keine Zweifel am nächsten Erfolg aufkommen. Lhasan Mohamed brachte die Martin-Elf per Doppelpack in Führung und schnürte nach dem Seitenwechsel gar den Hattrick.

Zudem trafen für die Sportfreunde Geburtstagskind Abselam Mohamed per Strafstoß sowie Martin Bonnemann mit der Hacke. Für die Ebeler bescherte Christian Paul den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:3. Martin: „Wir sind mittlerweile saisonübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen, dadurch tritt das Team zurecht selbstbewusst auf. Nun freuen wir uns auf die kommenden Aufgaben.“

Weitere Spiele mit Bottroper Beteiligung

Bezirksliga 8

VfB Bottrop - Arminia Klosterhardt 4:0 (Spielbericht)

Spvgg. Sterkrade 06/07 - FC Bottrop 7:2 (Spielbericht)

ESV Hohenbudberg - Fortuna Bottrop 1:4 (Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Hüls - VfB Kirchhellen (abgesagt)

Kreisliga A1 Westfalen

VfL Grafenwald - Preußen Sutum 3:2 (Spielbericht)

SSV Buer II - VfB Kirchhellen II 4:1

Kreisliga A Niederrhein

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen 2:0 (Spielbericht)

VfR 08 Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 5:4 (Spielbericht)

RWO-Team 12 - Fortuna Bottrop II (18 Uhr)

Kreisliga B1 Westfalen

VfB Kirchhellen III - YEG Hassel II 2:2

Kreisliga B1 Niederrhein

Adler Osterfeld II - VfR Polonia Ebel 4:3 (Spielbericht)

VfB Bottrop II - BV Osterfeld 5:2

TuS Buschhausen - FC Bottrop II 7:2

Welheimer Löwen - Spvgg. Sterkrade-Nord II 4:1 (Spielbericht)

Kreisliga B2 Niederrhein

TuS Buschhausen II - FC Bottrop II 2:1

BW Fuhlenbrock - SuS 21 Oberhausen II 0:2

SW Alstaden II - Rhenania Bottrop II 1:1

Polonia Ebel II - SF 08/21 Bottrop 1:5 (Spielbericht)

SV 1911 Bottrop - GW Holten (abgesagt)

Kreisliga C1 Westfalen

TSV Feldhausen - SV Horst-Emscher 08 IV 1:10

VfB Kirchhellen IV - BV Horst-Süd II (abgesagt)

Kreisilga C1 Niederrhein

Rhenania Bottrop III - GA Sterkrade III

Welheimer Löwen III - UD Espanol Oberhausen 2:3

SV Vonderort - RWO-Team United (abgesagt)

RSV GA Klosterhardt - Fuhlenbrocker Haie 3:1

HL Oberhausen - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

Safakspor Oberhausen II - Dostlukspor Bottrop III 4:2

Rhenania Bottrop IV - BV Osterfeld III 2:2

SV Vonderort II - VfB Bottrop III (abgesagt)

Welheimer Löwen II - Sarajevo Oberhausen II 0:6

