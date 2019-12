Selinas Lauftagebuch: Die erste Herausforderung 2020

Mein erster Halbmarathon war eigentlich schon im Juni diesen Jahres geplant. Verletzungsbedingt musste dieser dann aber leider ausfallen. Als ich im August wieder voll ins Training einsteigen konnte, entschied ich kurzerhand, die 25 Kilometer beim Herbstwaldlauf zu laufen. Streng genommen ist das ja aber kein Halbmarathon.

Als ich dann auf die Ausschreibung des 1. Hülskens-Marathons in Wesel stieß, war klar: meinen ersten richtigen Halbmarathon, laufe ich am 5. Januar 2020 am Auesee. Ja, das ist früh im Jahr, kurz nach Weihnachten und noch kürzer nach Silvester. Allerdings steckt in meinen Beinen noch die Bereitschaft, lange Strecken zu laufen durch das Training für den Herbstwaldlauf.

Ein Wettkampf über 21,1 Kilometer will gut vorbereitet sein

Trotzdem will ein Halbmarathon immer vorbereitet sein. Seit Anfang Dezember laufe ich einmal die Woche eine Distanz zwischen 17 und 20 Kilometern. Ansonsten bleibt mein Trainingsplan ganz der alte, mit dem Fokus eher auf kürzere und schnellere Distanzen, Tempotraining und Intervalle zwischen 400 und 1600 Meter und auch Sprints gehören dazu. Deswegen gilt für diesen einen langen Lauf in der Woche: langsam laufen!

Man läuft keinen schnellen Halbmarathon, indem man im Training schnelle 20 Kilometer läuft. Mein Tempo kontrolliere ich in diesem Fall nicht über die Pace, also über die benötigte Zeit pro gelaufenen Kilometer. Um die Belastung im lockeren Ramen zu halten, achte ich eher auf meinen Pulsbereich.

Das hat den Vorteil, dass man bei Strecken mit Profil oder bei Gegenwind die Intensität nicht erhöht, um die Geschwindigkeit zu halten, sondern mit einer durchgehend gleichmäßigen Belastung läuft. Wenn man so früh im Jahr einen Halbmarathon meldet, dann werden das natürlich nicht ganz so ruhige Feiertage. Da muss ich am zweiten Weihnachtsfeiertag eben doch mal kurz für ein Ründchen in die Schuhe schlüpfen und kann Silvester auch nicht völlig aus den Latschen kippen.

Hingabe, Willenskraft und Geduld

Für einen Halbmarathon braucht es mehr als Ausdauer und Fitness: vor allem benötigt man Hingabe, Willenskraft und auch Geduld. Und während sich Familie und Freunde nach dem Skifahren den ein oder anderen Glühwein beim Après-Ski genehmigen, werde ich dieses Jahr auch einmal laufenderweise das Winterwunderland in den Alpen erkunden.

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.