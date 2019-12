Selinas Lauftagebuch: Der Zauber der Jahreszeiten

Letztens überredete mich eine Freundin zu einem Probetraining im Fitnessstudio. Ich laufe eigentlich gerne auf dem Laufband. Vor allem im Sommer, wenn man Urlaub in südlichen Regionen macht, sind klimatisierte Räume und ein Laufband oft ein Segen. Nachdem ich allerdings 40 Minuten lang entweder die dunkle Bottroper Hauptstraße, meine schwache Reflektion in der Fensterscheibe oder die Uhr vor meiner Nase angestarrt habe, weiß ich dann doch, warum ich am allerliebsten draußen laufe und warum das immer so bleiben wird.

Da draußen beim Laufen erlebe ich die Jahreszeiten und deren Wechsel immer ungefiltert mit. Jetzt gerade ist es kalt und die ersten zwei Kilometer friere ich noch. Das gefrorene Laub knirscht unter meinen Füßen und der Nebel kriecht über die Felder.

Mit Stirnlampe und Reflektoren auf die Runde

Meistens komme ich erst kurz bevor es dunkel wird Zuhause an. Mit meiner Trainingsgruppe laufe ich ausgerüstet mit Stirnlampe und Reflektoren erst im Dunkeln los. Auch mir fällt es oft schwer, im Winter rauszugehen und loszulaufen. Sind es sonnige Wintertage und sind sie noch so kalt, mich hält dann nichts auf. Aber bei Nieselregen, 5 Grad und Wind sieht das schon anders aus.

Aber der Frühling kommt bestimmt. Irgendwann ist es abends wieder etwas länger hell und es wird auch ein paar Grad wärmer. Ich hab immer das Gefühl, dass das viele Laub, das im Februar und März noch die Wege bedeckt, wie von Zauberhand verschwindet, um den ersten Knospen und Blüten Platz zu machen.

Der Sommer bietet die meiste Zeit zum Laufen

Irgendwann kann ich dann auch meine Einheiten auf der Bahn im Stadion wieder ohne Flutlicht absolvieren. Dann kommen die ersten Tage, an denen es richtig warm wird. Die Straßen und Wege werden staubig, man beginnt, sich Insekten aus den Augen zu wischen und im Wald ist die Luft feucht und warm. Auf Asphalt ist es plötzlich richtig heiß. Nach jeder Einheit sehe ich aus, als wäre ich schwimmen statt laufen gewesen. Ich liebe diese Jahreszeit, einfach weil ich abends spät noch rausgehen und laufen kann und nicht früh aufstehen muss, um im Hellen zu laufen.

Der Wechsel vom Sommer zum Herbst passiert immer ganz plötzlich. Dann raschelt plötzlich das erste Laub im Wald und die Tribüne des Bottroper Jahnstadions wirft schon um sechs ihren langen Schatten über die Zielgrade. Dann wird es bunt da draußen, wie in keiner anderen Jahreszeit. Die Temperaturen sind dann perfekt zum laufen. Im Herbst ist es immer am schönsten, wenn die Sonne noch etwas Kraft hat und alles schillert. Es gibt Tage, da laufe ich nur, um draußen zu sein und mir das Schauspiel aus nächster Nähe anzusehen. Und wenn ich dann fertig bin mit meiner Heimstrecke um den Rotbachsee, fühle ich mich als käme ich gerade aus dem Urlaub.

Selina Tiefenbach ist Läuferin des LC Adler Bottrop. Die 22-Jährige berichtet in ihrer Kolumne über ihre Wettkämpfe, ihr Training und gibt wertvolle Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene.