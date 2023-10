Schwache Torausbeute wird dem SC Bottrop zum Verhängnis

Bottrop. Die Handballerinnen des SC Bottrop mussten die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Bei der HSG in Isselburg hakt es im Angriff ganz gewaltig.

Für die Handballerinnen vom SC Bottrop setzte es am Wochenende eine bittere Niederlage. Bei der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg unterlagen die Landesliga-Frauen am sechsten Spieltag mit 15:21 (6:11) und kassierten somit nach zuvor vier Siegen in Serie ihre zweite Pleite in der Meisterschaft.

Den Knackpunkt machte SC-Trainer Christoph Grewer insbesondere im Angriffsspiel aus. „Wir haben etliche Fahrkarten verteilt und das Tor einfach nicht getroffen“, resümierte Grewer, „es war einfach nicht unser Tag.“ So wurde die Abschlussschwäche dem SCB letztlich zum Verhängnis.

Dass der Liganeuling aus Bottrop beim Vorjahresvierten in Isselburg einen schweren Stand haben sollte, zeichnete sich dabei schon in der Anfangsphase der Partie ab. Nach einer torarmen ersten Viertelstunde und einer knappen 2:1-Führung für den SC, zog die HSG das Tempo an und stellte die Bottroperinnen fortan vor einige Probleme.

„Wir haben uns sehr schwer getan, die kompakte Abwehr zu knacken“, so Grewer, „dazu hat unser Gegner körperlich robust agiert. Damit hatten wir unsere Schwierigkeiten.“ Bis zum Pausenpfiff gerieten die Gäste folglich klar in Rückstand, das 6:11 nach 30 Minuten setzte die Bottroperinnen unter Druck.

SC Bottrop fehlt im Angriff die Durchschlagskraft

Grewer: „Wir haben uns in der Kabine noch einmal auf den zweiten Durchgang eingestimmt und hatten uns einiges vorgenommen. Leider ist es uns aber nicht gelungen, eine entscheidende Steigerung zu erzielen.“ Zwar verbuchten die Gäste in Sachen Torausbeute eine minimale Besserung, am Ende sollte es für den SC aber nicht zu Punkten reichen.

HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg gegen SC Bottrop. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Lediglich 15 erzielte Tore waren für die Bottroperinnen unter dem Strich zu wenig. Grewer: „Defensiv standen wir sehr solide, wir haben als Mannschaft gut verteidigt. Im Angriff müssen wir uns aber wieder steigern und Lösungen finden. Die dreiwöchige Pause kommt uns dahingehend sicherlich nicht ungelegen, auch da wir dann ein paar Spielerinnen zurückerwarten.“

Die Zwischenbilanz des Aufsteigers kann sich nach sechs absolvierten Partien dennoch sehen lassen, mit acht Pluspunkten rangiert der SCB aktuell auf dem dritten Rang und liegt damit voll im Soll. Das nächste Ligaspiel bestreiten die Bottroperinnen am 22. Oktober. Dann gastiert die HSG Essen/Werden beim SC.

HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg gegen SC Bottrop. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

