Fußball Schoko to go: Weihnachtsgeschenke-Drive-In beim FC Bottrop

Bottrop Weil die übliche Weihnachtsfeier wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, hat sich der FC Bottrop etwas Besonderes überlegt

Statt Burger und Pommes ein Schoko-Weihnachtsmann to go? „Man muss sich halt was einfallen lassen“, sagt Cenk Taskin vom Vorstand des FC Bottrop und lacht. Dass es in diesem Jahr corona-bedingt weder „normale“ noch weiße Weihnacht geben wird, war schon länger abzusehen. Also überlegte sich der Vorstand des Klubs an der Welheimer Straße etwas Außergewöhnliches: Ein Weihnachtsgeschenkte-Drive-in für ihre Jugendabteilung.

„In diesen Zeiten muss man kreativ werden und wir wollten unsere übliche Weihnachtsfeier nicht einfach ausfallen lassen“, betont Taskin. Kurzerhand wurde ein 15-köpfiges Organisationsteam zusammengetrommelt. Die Wichtel des FCB besorgten Schokoladen-Weihnachtsmänner, Mandarinen, Äpfel und einiges mehr. Serpil Taskin packte Tüten und koordinierte den Ablauf. „Die Idee kam uns vor etwa zwei Wochen, dann ging alles ganz schnell“, berichtet ihr Mann Cenk. Alle Spieler von den Bambinis bis zur D-Jugend sollten als Ersatz für die ausgefallene Weihnachtsfeier ein kleines Präsent erhalten. Zudem bekommt jedes Team eine kleine finanzielle Unterstützung für die Mannschaftskasse.

200 Geschenke bei der "Bescherung to go"

Insgesamt 200 kleine Weihnachtsgeschenke standen also im Vereinsheim des FCB parat. Die Nachricht über die geplante „Bescherung to go“ verbreitete sich schnell in den Whats-App-Gruppen des Klub. „Alle waren sofort begeistert und haben zugesagt“, erzählt Stefan Heinz, Coach der D1. Denn auch die Trainer sind am Tag vor Weihnachten am „Drive-in-Schalter“ des FC Bottrop im Einsatz. „Wir können uns so auch noch mal von unseren Spielern in die Winterpause verabschieden. Wir haben uns ja alle länger nicht gesehen“, sagt Heinz.

Obwohl auch aus „Leise rieselt der Schnee“ am Tag vor Weihnachten nichts wird, viel mehr ist es ein grau in grau und Dauerregen, lassen sich die Fußballer des FC Bottrop ihre spezielle Weihnachtsfeier nicht verhageln.

Mit gepackten Tüten stehen Trainer und Vorstandsmitglieder also wie geplant auf dem Parkplatz der Sportanlage und verteilen die Geschenke an die Jugendspieler, die entweder von ihren Eltern vor die Abgabestelle gefahren werden oder eben zu Fuß kommen. „Für einige war es auch ein ‚Walk-in‘“. Serpil Tuskin lacht. „Einige Jugendliche wohnen ja hier um die Ecke.“ Schon eine halbe Stunde nach Öffnung des „Drive-in“ auf dem Parkplatz ist ein Großteil der Päckchen verteilt.

Papa ist der Chauffeur

„Das ist schon eine coole Sache“, findet D-Junior Gregson als er die Tüten durchs Autofenster annimmt. Sein Vater macht den Chauffeur und hat ihn und seine Geschwister Devine (E-Jugend) und Ferdinand (Bambinis) zu Welheimer Straße gefahren. „Schön, dass wir zumindest so eine Mini-Weihnachtsfeier machen“, sagt der älteste der drei Geschwister. Aber alle drei und auch die anderen Jugendlichen des FC Bottrop können es kaum erwarten, wenn sie endlich wieder auf dem Platz zusammen kommen und Fußball spielen können.

Wann dieser Wunsch vom Weihnachtsmann erfüllt werden kann, steht derzeit aber noch in den Sternen.