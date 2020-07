Schnuppertennis und Tag der offenen Tür beim TC Feldhausen

Feldhausen. Der TC macht wie viele andere Vereine bei einer vereinsübergreifenden Aktion mit. Es ist nicht die einzige Veranstaltung beim Club.

Unter dem Motto „Bottrop spielt Tennis“ beteiligt sich der TC Feldhausen an einer vereinsübergreifenden Aktion für tennisinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bottrop. Es handelt sich dabei um ein stadteilbezogenes Tennisschnupperangebot in den diesjährigen Sommerferien.

Für diese Aktion konnte Fachschaftsleiter Michael Ampft die Stadtsparkasse Bottrop als Teilsponsor gewinnen.Ziel ist es, Neulinge und Wiedereinsteiger für den Tennissport zu begeistern. Von Feldhausen bis Vonderort sind Interessierte eingeladen, selbst einmal den Schläger in die Hand zu nehmen und unter professioneller Begleitung aufzuschlagen. An dieser Aktion beteiligen sich zahlreiche Vereine im gesamten Stadtgebiet. So zum Beispiel der TC VfB Kirchhellen, der TC Eigen-Stadtwald, der TC Blau-Weiß und der TC Heide. Der TC Feldhausen ist vom 38. bis zum 30. Juli, jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr dran.

„Wir als TC Feldhausen freuen uns auf viele neue Gesichter auf unserer Anlage. Bei uns sind alle willkommen, die Spaß an gesundem Sport haben und eine gemütliche und familiäre Umgebung suchen“, so der 1. Vorsitzende Thorsten Poggenmöller. Ansprechpartner für den TC Feldhausen ist Claus Uwe Schumann von der Tennisakademie PMTR die exklusiv das Training beim TCF durchführt (Telefon: 0178/7684444, E-Mail: cuschmann@pmtr.de). Equipment und Trainer stellt der Verein. Es fällt ein Kostenbeitrag von 3 Euro für eine Tennisstunde in Kleingruppen oder der ganzen Familie an. Kinder und Jugendliche, die ein S-Club-Konto haben, spielen umsonst.

Es folgen ein weiteres Tenniscamp und der Tag der offenen Tür

Parallel zu der Aktion richtet der TC Feldhausen zusammen mit der Tennisakademie PMTR ein Tenniscamp auf der Platzanlage an der Schloßgasse aus. Hier sollten sich alle diejenigen angesprochen fühlen, die Ihre Fähigkeiten weiter verfeinern und alle tennisspezifischen Skills verbessern wollen. Das Angebot richtet sich sowohl an Vereinsmitglieder als auch Nicht-Mitglieder. Durchgeführt wird das Tennis Camp vom 27. bis zum 31. Juli, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Weitere Informationen telefonisch unter der Nummer 02089697700 oder per Mail an crm@pmtr.de.

Am 9. August geht es in Feldhausen dann mit dem Tag der offenen Tür weiter. Hier ist dann auch wieder die Tennis Akademie PMTR mit am Start.