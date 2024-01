Schiedsrichter verlieren erneut das Finale des Hallenmasters

Essen Das Team der Unparteiischen aus Bottrop und Oberhausen war mit großen Personalsorgen ins Turnier gestartet, trumpfte dann aber regelrecht auf:

Das wäre der schönste Abschied für Trainer Jürgen Skoda gewesen: Die Schiedsrichter des Fußballkreises Oberhausen/Bottrop sind beim Schiedsrichter-Hallenmasters in Essen knapp am Titel vorbeigeschrammt. Mit dem letzten Aufgebot gestartet, spielte sich die Truppe famos durch das vom Fußballverband Niederrhein ausgetragene Turnier und scheiterte erst im Finale im Sechs-Meter-Schießen (1:4) am Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken.

Das Endspiel war sehr umkämpft, teilweise gab es harte Fouls. Obwohl die späteren Sieger bis dahin zur spielstärksten Mannschaft des Turniers zählten, dominierten die Oberhausener und Bottroper die Partie, es sollte aber kein Tor fallen. Letztendlich hatten die Gegner vom Punkt die besseren Nerven.

Dennoch: Mit dieser Leistung vom Kreis Oberhausen/Bottrop hatte zu Beginn des Turniers keiner gerechnet. Zahlreiche Ausfälle sorgten beim Futsal-Turnier für einen kleinen Kader. Vier Spieler waren mit dabei, die zuvor noch nie mit dem Team trainiert hatten. Selbst Cheftrainer Skoda und sein „Co“ Jürgen Breil schnürten sich vorsichtshalber nochmal ihre Hallenschuhe.

„Wir hatten trotzdem noch eine gute Truppe und waren eine geschlossene Einheit. Die Akteure haben unsere Taktik toll umgesetzt und haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert“, bilanziert Linienchef Skoda. „Wir waren verdient im Finale und auch dort besser, haben da aber knapp verloren. Schade!“

Schiedsrichter aus Oberhausen und Bottrop bleiben ohne Niederlage

Skoda war nach den vermehrten Absagen zu Beginn des Turniers wenig optimistisch: „Die Neulinge haben trotzdem sehr gut mit den anderen harmoniert. Vom Trainer- und Betreuerstab gibt es dafür den höchsten Respekt.“ Vor allem Enes Bayram von Landesligist Arminia Klosterhardt zeigte sein Können in der Halle. Aber egal, wie viel oder wenig Spielzeit jeder hatte: Alle unterstützten sich gegenseitig.

Die Mannschaft des Fußballkreises Oberhausen/Bottrop. Foto: Marcel Gruteser

Besonders erwähnenswert: Die hiesigen Unparteiischen blieben in neun Spielen nach regulärer Spielzeit ohne Niederlage und kassierten nur ein Gegentor. Vom Punkt sammelte man aber Erfahrung. Sowohl das Viertelfinale gegen Essen, als auch das Halbfinale gegen Düsseldorf wurden so entschieden. Aller guten Dinge waren dann aber leider doch nicht drei.

Trotzdem zog der Teamchef, der nach über 20 Jahren sein Amt zur Verfügung stellt, ein zufriedenes Fazit. „Mit dem Verlauf war nicht zu rechnen, auch wenn der Titel schön gewesen wäre. So gab es auch ein paar Emotionen. Ich hätte es allen Beteiligten, also neben den Spielern und dem Trainerteam auch den mitgereisten Fans, gegönnt.“ Somit überwiegen die positiven Aspekte – ebenso bleiben für ihn nach 34 Jahren die vielen schönen Erinnerungen. Künftig kommen neue nur noch als Zuschauer hinzu.

Der Kader: Torhüter Nico Rosen, Fabian Sosna; Enes Bayram, Eray Aslan, Till Jandik, Hasan Darici, Jan Fähndrich, Marcel Gruteser, Cedric Gottschalk, Jürgen Skoda, Jürgen Breil.

